Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Pete Hegseth a făcut declarația la summitul NATO de la Bruxelles, unde le-a cerut europenilor să accelereze ritmul înarmării continentului.

La întrevederea de la Bruxelles, secretarul american pentru război le-a cerut aliaţilor europeni să cumpere mai mult armament american care să fie livrat apoi Ucrainei.

Apelul către statele NATO

Pete Hegseth, secretarul american pentru război: „Aliații spun adesea că securitatea Ucrainei este sinonimă cu securitatea europeană. Ei bine, acum este momentul ca țările NATO să transforme vorbele în acțiuni. Mă refer la toate statele membre, fără nicio excepție.”

Însă, până acum doar 20 din cei 32 de membri ai NATO au răspuns la acest apel. Franța și Marea Britanie s-au abținut. Dar Spania, blamată de Washington că nu-și crește cheltuielile de apărare, s-a arătat gata să contribuie la inițiativa care constă în livrări periodice de armament, fiecare cu o valoare de jumătate de miliard de dolari.

Denys Șmihal, ministrul Apărării din Ucraina: „Avem nevoie urgentă de interceptoare suplimentare în această iarnă. Doar în luna septembrie, Moscova a lansat peste 5.600 de drone de atac și mai mult de 180 de rachete, care au vizat infrastructura noastră civilă și populația.”

Avertismentul Pentagonului pentru Rusia

Șeful Pentagonului a transmis și un avertisment Moscovei.

Pete Hegseth, secretarul pentru război al SUA: „Dacă nu găsim o cale de a obține pacea în viitorul apropiat, atunci Statele Unite, alături de aliații noștri, vom lua măsurile necesare ca să facem Rusia să plătească pentru continuarea agresiunii.”

Nu e clar dacă avertismentul face referire la posibilitatea de a trimite Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Donald Trump: „Ei (ucrainenii) vor să treacă la atac. Voi lua o decizie în privința asta, dar ei ar vrea să atace. Și va trebui să luăm o hotărâre. Tot ce vrem de la președintele Putin este să nu mai omoare ucraineni și ruși, pentru că ucide și o mulțime de ruși. Iar asta nu-l face să arate prea grozav. Este un război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână, iar acum intră în al patrulea an. Asta nu face ca această așa-zisă mașinărie de război să arate prea bine.”

La Bruxelles s-a discutat și despre apărarea comună, în contextul în care Moscova și-a întețit provocările și a trimis în spațiul aerian al NATO avioane de luptă și drone.

Declarații ironice de la vârful NATO

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Să nu supraestimăm capabilitățile militare ale Rusiei. E cunoscut faptul că piloții ruși nu știu prea bine să-și controleze aparatele de zbor, iar căpitanii ruși de navă nu știu cum să coboare ancora, date fiind urmele pe care le lasă pe fundul mării. Haideți să avem încredere în armatele noastre. Și să nu-i luăm pe ruși prea în serios.”

Pe de altă parte, Donald Trump a anunțat că a obținut de la premierul indian angajamentul de a renunța la importurile de petrol și gaze din Rusia, care finanțează efortul de război al Moscovei.

Donald Trump: „Este o sistare importantă. Acum trebuie să conving și China să facă același lucru.”

Președintele american va discuta despre același lucru și cu premierul Japoniei, un alt stat care cumpără cantități importante de hidrocarburi de la ruși.

