Gel optic și lasere împotriva ciorilor și porumbeilor: soluții high-tech, testate de autoritățile din Lugoj

Prin ochii păsărilor, substanţa se vede ca un perete de foc aşa că se îndepărtează.

La rândul lor, laserele proiectează în aer mii de forme care sperie înaripatele. Ideile au fost împrumutate de peste ocean.

După ce zeci de ani, au folosit fără succes fluiere speciale sau difuzoare zgomotoase - acum autorităţile din Lugoj utilizează gel optic împotriva porumbeilor care îşi fac cuiburi în poduri.

Este o substanță chimică, densă, gălbui la culoare așezată într-o cutie mică de plastic. În momentul în care se încarcă la lumină naturală, le dă porumbeilor senzaţia că au un faţă un perete de foc. Cutiile se aşează la aproximativ 20 de cm una de celalta ca să aibă randament. Gelul este activ timp de cinci ani.

În podul primăriei din Lugoj au fost montate în jur de 100 de cutii cu gel.



Călin Dobra - Primarul Oraşului Lugoj: ”Capacul fiind deschis crează acestă imagine pentru păsări și după cum vedeți, mai sunt câțiva porumbei rătăciți, pentru ca mai avem câte o tiglă spartă, mai intra din când în când."



Dan Stănescu – Ornitolog: "Au capacitatea să vadă în inflaroșu, în ultraviolet. Este suficient să vadă că se mişca ceva".



Iar ciorile sunt alungate cu un sistem de lasere şi cu unul cu ultrasunete, care funcţionează în acelaşi timp.



Elena Olariu - şef serviciu spaţii verzi: "Lângă noi se afla un echipament laser, care este este mai puţin vizibil ziua, pentru noi, dar dăunătorii îl văd atât ziua cât şi noaptea. Un echipament ultrasunet şi un echipament sonic şi ultrasonic, care după cum bine se aude în momentul acesta emite tot felul de suntete ale marilor răpitori".

Autotităţile locale spun că fac teste de câteva zile şi că până acum au avut succes. În Beiuş, vânătorii încearcă să alunge ciorile cu împuşcături.

Ilie Sorin - Preşedinte AJVPS Beiuş: "Scopul este îndepărtarea, chiar și recoltarea, dacă se poate, în baza cotelor de recoltă."



Iar la Arad, au folosit o bufniţă artificială, dar fără efectul scontat.

Ralu Cotrău - purtător de cuvânt Primăria Arad: "Păsările însă sunt extrem de inteligente. Sisteme cu lasere sunt active şi în Cluj, Târgoviște, Agnita ori Bușteni. Unii oameni

le-au montat chiar la balcone sau pe aparatele de aer condiţionat”.

