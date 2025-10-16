Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali | Video

Stiri externe
16-10-2025 | 12:40
atac drona

Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, scrie AFP.

autor
Vlad Dobrea

Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel, care au provocat doar pagube materiale, anunţă procuroarea din Tijuana, María Elena Andrade.

Tijuana este un oraş important de trecere în Statele Unite a persoanelor şi mărfurilor.

În iunie, autorităţile mexicane au descoperit la Tijuana un tunel folosit în trimiterea de droguri.

”În localurile Parchetului nostru Antirăpiri au auzit un fel de detonări de arme de foc”, ceea ce s-a dovedit a fi de fapt ”explozivi lansaţi de o dronă”, a descris María Elena Andrade.

Citește și
Tigari electronice
UE ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice. Măsura vizează reducerea consumului de tutun

Consulatul Statelor Unite la Tijuana a anunţat explozii în zonă şi a cerut cetăţenilor americani să o ocolească.

În septembrie, vehicule parcate în instalaţiile Procuraturii din Tijuana şi Procuraturii din Ensenada au fost atacate cu cocteluri Molotov.

Vineri a fost asasinat un agent al procuraturii detaşat la Primăria Playas de Rosarito.

Crima organizată din mexic foloseşte tot mai frecvent drone pentru a-şi ataca rivalii şi autorirtăţile.

Puternicul cartel al drogurilor Jalisco Nueva Generación (CJNG) foloseşte drone cel puţin din 2020.

Cartelul deţine o divizie specializată în folosirea de drone care lansează explizivi artizanali, potrivit unui raport realizat de Insight Crime.

Folosirea dronelor a fost observată în principal în statele Michoacán şi Guerrero, situate pe coasta Oceanului Pacific, şi Guanajuato (centru).

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, drone, atac, graniță,

Dată publicare: 16-10-2025 12:40

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
UE ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice. Măsura vizează reducerea consumului de tutun
Stiri externe
UE ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice. Măsura vizează reducerea consumului de tutun

Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun, informează AP.

31 de șoferi care au depășit viteza pe o autostradă din Austria au fost prinși în doar o oră. Printre ei, un român
Stiri externe
31 de șoferi care au depășit viteza pe o autostradă din Austria au fost prinși în doar o oră. Printre ei, un român

O patrulă a poliției rutiere din Austria a efectuat controale laser pentru depistarea vitezei pe autostrada A4, în zona cu limită de 100 km/h din Bruck an der Leitha, la kilometrul 33.116, spre Ungaria, scrie Heute.

Statul care creează stocuri de cereale pentru a asigura hrana populaţiei în caz de război, pe fondul tensiunilor cu Rusia
Stiri externe
Statul care creează stocuri de cereale pentru a asigura hrana populaţiei în caz de război, pe fondul tensiunilor cu Rusia

Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de „importanţă militară strategică”, relatează AFP.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28