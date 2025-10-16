Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali | Video

Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, scrie AFP.

Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel, care au provocat doar pagube materiale, anunţă procuroarea din Tijuana, María Elena Andrade.

Tijuana este un oraş important de trecere în Statele Unite a persoanelor şi mărfurilor.

În iunie, autorităţile mexicane au descoperit la Tijuana un tunel folosit în trimiterea de droguri.

”În localurile Parchetului nostru Antirăpiri au auzit un fel de detonări de arme de foc”, ceea ce s-a dovedit a fi de fapt ”explozivi lansaţi de o dronă”, a descris María Elena Andrade.

Consulatul Statelor Unite la Tijuana a anunţat explozii în zonă şi a cerut cetăţenilor americani să o ocolească.

În septembrie, vehicule parcate în instalaţiile Procuraturii din Tijuana şi Procuraturii din Ensenada au fost atacate cu cocteluri Molotov.

Vineri a fost asasinat un agent al procuraturii detaşat la Primăria Playas de Rosarito.

#ULTIMAHORA | Atacan con drones y explosivos, la Unidad Antisecuestros de Fiscalía General del Estado en Tijuana@PincheHuesos pic.twitter.com/QANGKOmU12 — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 16, 2025

Crima organizată din mexic foloseşte tot mai frecvent drone pentru a-şi ataca rivalii şi autorirtăţile.

Puternicul cartel al drogurilor Jalisco Nueva Generación (CJNG) foloseşte drone cel puţin din 2020.

Cartelul deţine o divizie specializată în folosirea de drone care lansează explizivi artizanali, potrivit unui raport realizat de Insight Crime.

Folosirea dronelor a fost observată în principal în statele Michoacán şi Guerrero, situate pe coasta Oceanului Pacific, şi Guanajuato (centru).

