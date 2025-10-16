Secretarul Trezoreriei SUA: „Scăderea burselor nu va opri Washingtonul să acționeze ferm împotriva Chinei”

16-10-2025 | 07:25
Bursa, alegeri SUA
Getty

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că scăderile de pe burse nu vor schimba poziția Washingtonului față de China și că SUA vor continua să ia măsuri ferme împotriva Beijingului, transmite CNBC.

Ioana Andreescu

„Nu vom negocia doar pentru că piaţa de acţiuni scade. Vom negocia pentru că facem ceea ce este mai bine din punct de vedere economic pentru Statele Unite”, a spus Bessent într-un interviu exclusiv acordat CNBC, în cadrul forumului Invest in America.

Declaraţiile sale vin după ce Wall Street Journal a relatat că Beijingul ar conta pe o eventuală prăbuşire a pieţelor americane pentru a-l forţa pe preşedintele Donald Trump să cedeze în negocieri. Bessent a respins categoric articolul, numindu-l „o dezinformare completă” şi acuzând publicaţia că „scrie la dictarea Partidului Comunist Chinez”.

Pieţele americane au oscilat puternic

Pieţele americane au oscilat puternic în ultimele zile, în contextul tensiunilor comerciale tot mai mari. Bursele au scăzut vineri, după ce Trump a ameninţat China cu tarife de 100% ca răspuns la noile restricţii chineze privind exporturile de pământuri rare.

Ulterior, comentariile mai conciliante ale preşedintelui, din weekend, au provocat o scurtă revenire luni, urmată de noi scăderi marţi, după ce liderul american a acuzat Beijingul de „ostilitate economică” pentru că nu cumpără soia din SUA.

Bessent a adăugat că, deşi Trump „apreciază o bursă puternică”, el crede că nivelul ridicat al pieţelor este rezultatul unor politici economice solide.

„Este vorba despre politicile pe care le discutăm astăzi — investiţii masive în infrastructură şi în inteligenţă artificială”, a subliniat şeful Trezoreriei.

Sursa: News.ro

