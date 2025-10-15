SUA vor să facă „pace prin forță” în Ucraina. Departamentul pentru Război vrea livrări masive de armament către Kiev

Stiri externe
15-10-2025 | 20:59
Șeful Pentagonului, încurajează statele NATO, să furnizeze Ucrainei „putere de foc” împotriva Rusiei, în cadrul inițiativei, prin care europenii cumpără arme americane, pentru a le transfera Kievului.

Miniștrii apărării, din cadrul NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta despre înarmarea Ucrainei, pe fondul unei scăderi vertiginoase, a livrărilor de armament și muniție.

Pete Hegseth, secretarul de război al SUA: „Arme! Asta vine de la NATO către Ucraina, putere de foc. Așteptarea noastră pentru astăzi este ca și mai multe țări să contribuie, să cumpere arme în folosul Ucrainei. Dacă e un lucru pe care l-am învățat de la președintele Trump e cum trebuie aplicat cu succes principiul de „pace prin forță””.

Finanțată de aliații europeni și Canada, această inițiativa constă în pachete periodice, fiecare în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, care conţin echipamente şi muniţii americane, stabilite de Ucraina drept priorităţi operaţionale. Pana acum au fost angajate 2 miliarde de dolari. Iar miercuri s-au facut noi promisiuni.

John Healey, ministrul britanic al Apărării: „Marea Britanie își întețește producția de drone pentru Ucraina și construiește împreună cu Ucraina un interceptor de drone îmbunătățit”.

Antti Hakkanen, ministrul finlandez al Apărării: „Toată lumea trebuie să găsească bani pentru că e un moment crucial”.

În iulie și august, livrările de armament și muniție către Ucraina au scăzut cu peste 40%, comparativ cu primele șase luni ale acestui an. Țări precum Spania și Italia sunt la coada contribuțiilor, în timp ce Franța insistă pentru achiziționarea de armament european.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: „Sunt foarte nemulțumit de Spania. E singura țară care nu și-a crescut investițiile militare la 5% din PIB. Toți ceilalți au atins această țintă. Iar Spania o duce bine. Cred că ceea ce face Spania nu e deloc corect față de celelalte state membre NATO. Nici nu ai cum să le spui că nu îi protejezi, fiindcă nu ai încotro, nu ai cum să-i ocolești. Ma gândeam să-i pedepsesc prin impunerea unor taxe vamale. Poate chiar o să fac asta. Spania trebuie pedepsită cumva”.

La rândul său, într-o vizita în Camera Comunelor din Londra, vicepremierul polonez a facut o noua pledoarie in sprijinul Ucrainei. Ca să fie mai convingător, Sikorski a adus cu el o dronă iraniană Shahed doborâtă în Ucraina.

Radoslaw Sikorski, vicepremierul Poloniei: „Trebuie să-l convingem pe Putin că nu poate câștiga și că Occidentul nu va abandona Ucraina. Pur și simplu nu e adevărat că Rusia câștigă totdeauna! Rusia nu a câștigat războiul Crimeei! Rusia nu a câștigat războiul cu Japonia, din 1905! Rusia a fost strivită în primul Război Mondial! Rusia nu a câștigat invazia Poloniei, în 1920! Rusia nu a câștigat nici invazia Afganistanului din anii 80! Și Rusia nu a câștigat nici Războiul Rece! Și singurele dăți în care Rusia s-a reformat au fost după ce a pierdut câte un război”.

Volodimir Zelenski, o nouă vizită la Casa Albă

Cu două zile iniante sa-l primească din nou pe Zelenski la Casa Albă, președintele american încă se gândește dacă să livreze Kievului rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Donald Trump: „Știu ce are de spus el (n.r. Zelenski). Vrea arme. I-ar plăcea să aibă Tomahawk‑uri. Toată lumea vrea Tomahawk‑uri. Avem o mulțime de Tomahawk‑uri”.

Trump pare sa fi inteles ca Vladimir Putin nu vrea sa puna capat razboiului.

Donald Trump: „Sunt foarte dezamăgit, pentru că Vladimir și cu mine am avut o relație foarte bună. Probabil că încă o avem. Nu știu de ce continuă acest război, i-a fost atât de dăunător. Intră în al patrulea an al unui război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână. A pierdut probabil un milion și jumătate de soldați”.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, vladimir putin, arme, volodimir zelenki, ajutor militar,

Dată publicare: 15-10-2025 20:59

