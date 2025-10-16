Oficial NATO: Schimb de informații fără precedent în cadrul Alianței. SUA promite sprijin pentru securitatea Ucrainei

16-10-2025 | 09:08
nicusor dan summit nato haga
Presidency.ro

Aliații NATO fac schimb de informații mai rapid, mai eficient și pe o gamă tot mai largă de subiecte, a declarat un oficial de rang înalt al alianței, sub anonimat, pentru Kyiv Post, în contextul reuniunii miniștrilor apărării care are loc la Bruxelles.

Mihaela Ivăncică

„Nu am mai văzut niciodată aliații partajând informații atât de rapid, atât de eficient și pe un spectru atât de larg de probleme”, a precizat oficialul.

Potrivit acestuia, Statele Unite rămân cel mai mare furnizor de informații din cadrul NATO, iar agențiile americane împărtășesc date critice mai activ ca niciodată.

„Nu am observat niciun semn de încetinire – nici din partea Washingtonului, nici din partea partenerilor noștri europeni. Dimpotrivă, tendința este inversă. Cu toții ne intensificăm eforturile, inclusiv Statele Unite”, a adăugat sursa.

Oficialul a subliniat că relațiile dintre serviciile de informații americane, aliații NATO și structura alianței în ansamblu rămân bazate pe încredere și cooperare strânsă.

Ionuţ Moşteanu
Ministrul Apărării: România are una dintre cele mai avansate legi din UE pentru doborârea dronelor neautorizate

SUA promite sprijin informațional pentru securitatea Ucrainei

Washingtonul s-a angajat să ofere sprijin semnificativ în materie de informații în cazul în care vor fi stabilite garanții de securitate pentru Ucraina.

„Mă bucur că Statele Unite s-au angajat să furnizeze un sprijin substanțial în materie de informații ca parte a unor astfel de garanții pentru Ucraina”, a afirmat oficialul NATO.

Săptămâna trecută, Kyiv Post a relatat că administrația președintelui Donald Trump ar fi furnizat informații-cheie pentru ca Ucraina să lovească instalații petroliere din Rusia, într-o operațiune secretă menită să forțeze Moscova să accepte negocieri.

Până la începutul lunii octombrie, atacurile au dus la închiderea a 38% dintre rafinăriile de petrol din Rusia, generând o criză energetică internă. Autoritățile ruse au impus restricții la vânzările de benzină și motorină în mai multe regiuni.

Date secrete, transmise Ucrainei pentru evitarea apărării ruse

Financial Times (FT), citând oficiali americani și ucraineni care au dorit să-și păstreze anonimatul, a scris că administrația Trump a furnizat date strategice esențiale pentru realizarea acestor atacuri.

Informațiile transmise au inclus planificarea traseului, altitudinea, sincronizarea și detalii ale misiunilor, care au ajutat dronele ucrainene să evite sistemele de apărare aeriană rusești.

Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Sursa: Kyiv Post

