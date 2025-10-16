Pachetul PURL în prim-plan: SUA cere investiţii masive în armament american pentru a susţine contraofensiva Ucrainei

16-10-2025 | 07:35
Șeful Pentagonului încurajează statele NATO să furnizeze Ucrainei „putere de foc” împotriva Rusiei. Se întâmplă în cadrul inițiativei prin care europenii cumpără arme americane pentru a le transfera Kievului.

Miniștrii Apărării din cadrul Alianței s-au reunit miercuri la Bruxelles, pentru a discuta despre înarmarea țării vecine pe fondul unei scăderi rapide a livrărilor de armament și muniție.

Între timp, Ucraina s-a confruntat cu întreruperi de energie electrică din cauza atacurilor asupra infrastructurii.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis un nou avertisment Rusiei. Dă asigurări că Statele Unite vor "impune costuri" dacă Moscova va continua agresiunea împotriva Ucrainei.

Pe de altă parte, șeful Pentagonului le-a cerut aliaţilor din NATO să cumpere mai mult armament american pentru a sprijini Kievul.

Pete Hegseth, secretarul de război al SUA: ”Toate țările trebuie să își transforme obiectivele în arme, angajamentele în capacități și promisiunile în putere. Asta e tot ce contează, putere coercitivă. Aliații spun adesea că securitatea Ucrainei este sinonimă cu securitatea europeană. Ei bine, acum este momentul ca toate țările NATO să transforme vorbele în acțiuni, sub forma de investiții PURL, toate țările de la această masă a discuțiilor, fără nicio excepție”.

Finanţată de aliaţii europeni și Canada, inițiativa, menţionata de Pete Hegseth, constă în pachete periodice, fiecare în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari. Acestea conţin echipamente şi muniţii americane stabilite de Ucraina drept priorităţi operaţionale. Până acum au fost angajate 2 miliarde de dolari și s-au făcut noi promisiuni.

John Healey, secretarul apărării din Marea Britanie: ”Marea Britanie își întețește producția de drone pentru Ucraina și construiește împreună cu Ucraina un interceptor de drone îmbunătățit”.

În iulie și august, livrările de armament și muniție către Kiev au scăzut cu peste 40 la sută, comparativ cu primele 6 luni ale acestui an. Țări precum Spania și Italia sunt la coada contribuțiilor, în timp ce Franța insistă pentru achiziționarea de armament european.

La rândul său, într-o vizită în Camera Comunelor din Londra, vicepremierul polonez a făcut o nouă pledoarie în sprijinul Ucrainei. Ca să fie mai convingător, Sikorski a adus cu el o dronă iraniană Shahed doborâtă în Ucraina.

Radoslaw Sikorski, ministrul apărării Polonia: Trebuie să-l convingem pe Putin că nu poate câștiga și că Occidentul nu va abandona Ucraina. Pur și simplu nu e adevărat că Rusia câștigă totdeauna! Rusia nu a câștigat războiul Crimeei! Rusia nu a câștigat războiul cu Japonia, din 1905! Rusia a fost strivită în primul Război Mondial! Rusia nu a câștigat invazia Poloniei, în 1920! Rusia nu a câștigat nici invazia Afganistanului din anii 80! Și Rusia nu a câștigat nici Războiul Rece! Și singurele dăți în care Rusia s-a reformat au fost după ce a pierdut câte un război”.


Cu două zile înainte să-l primească din nou pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, președintele american dă asigurări că va avea grijă ca India și China să nu mai cumpere petrol rusesc.

Trump: Nu am fost prea bucuros că India cumpăra petrol (rusesc). Dar (premierul Indiei, Narendra Modi) m-a asigurat că nu va mai cumpăra petrol din Rusia. Este o sistare importantă. Acum trebuie să conving și China să facă același lucru”.

Cât despre problema livrărilor către Kiev a rachetelor americane cu rază lungă de acțiune ...

Cu privire la rachetele Tomhawk pentru Ucraina, luați în considerare și alte opțiuni și urmează să discutaţi cu Vladimir Putin despre asta?

Trump: "Nu. Avem în vedere și alte opțiuni, să vedem după ce vine președintele Zelenski. Nu sunt un fan al războiului. Ei (ucrainenii) vor să treacă la atac. Voi lua o decizie în privința asta, dar ei ar vrea să atace. Și va trebui să luăm o hotărâre”.

Tot ce vrem de la președintele Putin este să nu mai omoare ucraineni și ruși, pentru că ucide și o mulțime de ruși. Iar asta nu-l face să arate prea grozav. Este un război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână, iar acum intră în al patrulea an. Asta nu face ca această așa-zisă mașinărie de război să arate prea bine. 

