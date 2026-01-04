Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10...30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea”, a transmis ANM.

Informarea este valabilă în intervalul 04 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00.

Meteorologii mai precizează că până vineri, 9 ianuarie, temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Până luni dimineață este în vigoare un cod galben de ninsori în județe din centrul și vestul țării.

ANM

„În Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15...25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10...20 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, transmit meteorologii.

În aceeași perioadă este valabil și un cod portocaliu de ninsori în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara.

„Temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25...30 cm (echivalent în apă de 25...30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă”, conform ANM.

Ninsorile și lapovița se vor extinde de luni dimineață în mare parte din țară. Un cod galben este valabil în intervalul 05 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00.

ANM

„Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10...20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, transmite ANM.

Avertizarea Cod galben este valabilă în judeţele Cluj, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în unele zone ale judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Braşov, Bihor şi Arad.

În același interval este valabil și un cod portocaliu în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara.

„Îndeosebi la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă”, potrivit meteorologilor.

