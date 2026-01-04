Epuizați de petrecerile de Revelion, mii de români s-au răsfățat în apele sărate de la Sovata. ”Venim să ne refacem”

Mii de turiștii se bucură în aceste zile de binefacerile apelor sărate de la Sovata. După nopțile cu petreceri și carnavaluri, oaspeții au mers la SPA și la jacuzzi. Și-au încărcat astfel bateriile pentru tot anul.

În stațiunea renumită pentru apa tămăduitoare, dar și pentru aerul curat, bazinele cu apă termală s-au ocupat rapid. Cele mai căutate au fost piscinele și ciubărele cu apă sărată.

„Am dansat până dimineața, venim să ne refacem, stau în bule, în baie cu sare, la ora 9 am fost la piscină și le am luat pe toate la rând”.

”Este apă sărată și din 20 în 20 de minute se formeză bule de aer care e un fel de masaj”.

”Ne bucurăm, ne relaxăm, am prins zile frumoase și zăpadă”.

Familiile s-au bălăcit în voie, după petrecerile istovitoare.

”30 de grade, chiar bună, potrivită. Celelalte doua bazine de acolo sunt curative, celalalt e ciubăr cu apă sărată, saune care sunt numai bune. După Revelion, am venit patru familii din Zalău”.

”Am fost aseară la carnaval, până pe la 12 – 1, am venit la baie, mergem la masă mai târziu și pe urmă la plimbare afară”.

Hotelierii din Sovata se pregătesc de Crăciunul pe rit vechi

”Apa este foarte bună, este caldă, este pentru toate plăcerile cum se spune, este bazinul de înot care e călduță, e foarte bună”.

”Am fost la carnaval, acum la spa și mergem să ne plimbăm și deseară tot așa, dimineața trei patru ture, după masa tot așa”.

”De obicei venim la apa sărată, stăm un sfert de oră, facem tot ce este necesar pentru organism, ca să reîmprospătăm și să-l menținem într-o stare în care este”.

Deși încă au turiști, hotelierii din Sovata au început iar pregătirile, pentru Crăciunului pe rit vechi, la care sunt așeptati mulți turiști din Republica Moldova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













