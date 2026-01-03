Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

03-01-2026 | 11:17
Uniunea Europeana
România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Potrivit lui Motreanu, fondurile europene au susținut dezvoltarea infrastructurii, agriculturii și comunităților locale.

Apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viaţă mai bună. De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Dan Motreanu, citat de news.ro.

Ce fonduri sunt prevăzute pentru România după 2028

Europarlamentarul liberal a făcut referire și la propunerea Comisiei Europene pentru următorul cadru financiar multianual, 2028–2034, care prevede alocări totale de 60,2 miliarde de euro pentru România.

Motreanu susține că 54,6 miliarde de euro reprezintă alocarea generală, un miliard de euro este destinat migraţiei, securităţii şi afacerilor interne, iar 4,6 miliarde de euro vor merge către Fondul Social şi pentru Climă.

Rolul Parlamentului European și amendamentele depuse

Dan Motreanu a subliniat implicarea sa directă în susținerea proiectelor care permit României să continue dezvoltarea prin fonduri europene.

În calitate de europarlamentar, am depus amendamente, am susţinut proiectele importante pentru comunităţile si ţara noastră, am apărat interesele românilor. Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am depus pentru ca România să se poată dezvolta în continuare pe baza fondurilor din Politica de Coeziune, a mai transmis Motreanu.

Unde ajung fondurile europene

Potrivit europarlamentarului, fondurile UE sunt utilizate pentru investiții majore în infrastructură și servicii publice, precum autostrăzi, drumuri, școli, grădinițe, creșe, spitale, dotări medicale moderne, dar și pentru canalizare, alimentare cu apă și gaze sau sprijinirea IMM-urilor.

De asemenea, agricultura și dezvoltarea rurală sunt printre domeniile care beneficiază de un sprijin consistent din partea Uniunii Europene.

Agricultura şi dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin european considerabil. Din fonduri UE sunt finanţate proiecte prin care protejăm tradiţiile şi moştenirea noastră culturală (...)Această susţinere arată respectul UE faţă de valorile care ne definesc ca popor: credinţa, cultura şi rădăcinile noastre”, a mai transmis Dan Motreanu.

