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Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Cristina Chiriac, a transmis public joi, respingând acuzațiile „nefondate” apărute în spațiul public la adresa procurorului de caz care instrumentează dosarul în care s-a dispus „punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat pentru instigare publică”. Acesta își exprimă „întreaga susținere” față de procurorul de caz și califică drept „inacceptabilă” discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual.

Procurorul general al PÎCCJ a reacționat public după ce în spațiul public au apărut acuzații cu referire la procurorul de caz care instrumentează dosarul prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat pentru instigare publică. Potrivit declarației, scopul intervenției este „corecta informare a opiniei publice”.

„În calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, resping categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică. Îmi exprim întreaga susținere față de procurorul de caz în exercitarea atribuțiilor sale profesionale și consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic”, se arată în declarație.

Legea, la baza deciziilor procurorilor

Procurorul general subliniază că activitatea procurorilor se desfășoară „potrivit principiilor constituționale ale legalității, imparțialității și controlului ierarhic, cu respectarea independenței procurorului în adoptarea soluțiilor”. „Deciziile procurorilor se întemeiază exclusiv pe lege și pe probele administrate în cauză, nu pe interese, conjuncturi sau considerente de natură politică”, precizează acesta.

„Legalitatea și temeinicia actelor procurorilor se verifică prin mecanismele prevăzute de lege, nu prin verdicte pronunțate în spațiul public” afirmă procurorul general.

În declarație se arată că „justiția nu se înfăptuiește sub presiunea declarațiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraților”, iar „legalitatea și temeinicia actelor procurorilor se verifică prin mecanismele și procedurile prevăzute de lege, nu prin verdicte pronunțate în spațiul public”.

Procurorul general afirmă că respectă „dreptul la liberă exprimare, dreptul la critică și interesul legitim al societății față de activitatea instituțiilor judiciare”, însă acestea „nu pot însă justifica atribuirea, în mod nefondat, a unor intenții politice magistraților și nici exercitarea de presiuni asupra acestora în legătură cu instrumentarea unor cauze penale”.

„Solicit tuturor actorilor vieții publice să respecte independența actului de justiție și să se abțină de la antrenarea instituției pe care o conduc în dispute, confruntări sau jocuri politice. Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiționată de interesele sau așteptările niciunui actor politic”, mai transmite procurorul general.

Acesta adaugă că, în calitate de conducător al Ministerului Public, are „responsabilitatea de a asigura cadrul necesar exercitării atribuțiilor profesionale ale procurorilor cu imparțialitate, obiectivitate și fără ingerințe externe, precum și de a apăra autoritatea și credibilitatea instituției”.

La finalul declarației, procurorul general asigură opinia publică că „nicio presiune externă și nicio tentativă de intimidare sau de discreditare nu vor deturna activitatea acestei instituții de la misiunea sa legală”. „Reperul fundamental al activității noastre este și va rămâne legea, aplicată în mod egal, fără privilegii și fără discriminări”, conchide acesta.

„Ar trebui jupuiți în piața publică”

Potrivit Parchetului, în data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul (George Simon, n.r.), având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul „Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

„Este vizată înlăturarea partidului AUR”

George Simion a fost audiat joi, iar la ieșire a declarat că procurorii i-au schimbat calitatea din suspect în inculpat, acuzând că dosarul ar avea un scop politic.

„Tot dosarul acesta este o mascaradă. Procurorul Rareș Petru Stan, care de doi ani se ocupă de opoziție, de tot ce înseamnă AUR și Călin Georgescu. Împotriva oricărei practici juridice, după un an și jumătate mi se schimbă încadrarea juridică și sunt pus sub acuzare”, a precizat Simion.

În plus, liderul AUR susține că este vizat în acest dosar pentru că partidul său a refuzat să „facă pace cu sistemul”

„Este vizată înlăturarea partidului AUR pentru că am refuzat să facem pace cu sistemul”, a afirmat el.

Simion a subliniat că Parchetul General ar trebui să se ocupe de dosare mult mai importante: „să ancheteze dosarul Nordis, să ne cheme în dosarul anulării alegerilor”.

În schimb, spune el, „procurori care execută ordine politice. Nu este exclus să mă vedeţi aici în altă calitate decât cea în care am fost chemat. România este o dictatură, dar nu va rămâne aşa pentru mult timp”.

Simion a mai spus că Parchetul General ar trebui „să îi dea dreptate lui Călin Georgescu, nu să îl ţină în arest la domiciliu”.

Simion, audiat după prezentarea raportului anulării alegerilor

Liderul AUR, George Simion, a anunţat, marţi, că a fost citat la Parchetul General în calitate de suspect, pentru joi, într-un dosar de instigare publică. Ulterior, Parchetul a anunțat că Simion a fost citat încă din data de 20 noiembrie.

Luni, AUR a prezentat raportul „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, un document de 436 de pagini, în care formaţiunea arată că, la aproape 2 ani de la decizia Curţii Constituţionale, nu există date concrete, nu au fost dovedite acuzaţiile aduse atunci, iar CCR „a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare”.

Simion a pus faptul că a fost chemat la Parchet pe seama prezentări acestui raport, iar ulterior a recunoscut primirea citației anterior prezentării raportului, pe 20 decembrie.

Simion susține că procurorii l-au chemat la ordinul lui Nicușor Dan. „Răspunsul nedemocratic al regimului Nicuşor Dan / PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General”, a scris George Simion pe Facebook. Liderul AUR a adăugat: „Nu trădăm, nu renunţăm!”.