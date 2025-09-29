Sîrski: O parte din trupele ruse au fost încercuite. Contraofensiva ucraineană avansează în Donețk

O parte din unităţile ruse care luptă pe frontul din Dobropilia, în regiunea Doneţk (est) au fost încercuite de forţele ucrainene, a declarat luni comandantul şef al armatei Kievului, Oleksandr Sîrski, relatează EFE.

"Datorită acţiunilor îndrăzneţe şi planificate cu claritate ale armatei noastre, o parte din unităţile inamice sunt încercuite", a transmis Sirski într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Ucraina recuperează teritorii în zona Dobropilia

Potrivit şefului armatei ucrainene, "operaţiunea de contraofensivă" a trupelor sale pe frontul de la Dobropilia a dus la recuperarea a aproximativ 175 de kilometri pătraţi de teritoriu.

Alţi 195 de kilometri pătraţi au fost curăţați de grupurile de sabotaj ruseşti care pătrunseseră pe teritoriul controlat de Ucraina, potrivit lui Sîrski.

Şeful Forţelor armate ucrainene a estimat la 3.185 numărul pierderilor ruse în acţiunile de contraatac ucrainene pe frontul de la Dobropilia, dintre care 1.769 de soldaţi ruşi căzuţi în luptă, a spus Sîrski.

Potrivit Centrului pentru strategii de apărare din Kiev, care informează totodată cu privire la înaintarea forţelor ruse în unele zone din Doneţk, Ucraina a reuşit să stabilizeze, în mare, situaţia pe front, în pofida presiunii ruse în segmente-cheie ale liniei de luptă.

Acest think tank afirmă, în acelaşi timp, că ruşii sunt capabili să înlocuiască peste 1000 de soldați morți, în fiecare lună. Ritmul mediu de cucerire a teritoriului de către trupele ruse a scăzut de la 91 la 28 de kilometri pătraţi pe săptămână.

Sîrski: Contraatacurile devin mai frecvente pe frontul estic

Anunţul lui Oleksandr Sîrski intervine în contextul în care forţele ucrainene, aflate într-o poziţie defensivă strategică de-a lungul frontului estic de aproape doi ani, au început să lanseze mai frecvent acţiuni de contraatac.

Cu toate acestea, Rusia a menţinut un ritm susţinut al operaţiunilor ofensive pe toată linia frontului pe întreg parcursul verii.

Potrivit grupului ucrainean de monitorizare şi analiză Deep State, forţele ruse au capturat 1.548 de kilometri pătraţi în această perioadă, mai mult decât dublul celor 659 de kilometri pătraţi capturaţi în aceeaşi perioadă din 2024, conform Kyiv Independent.

