General german: Ucraina își consolidează capacitatea de a lovi ținte militare în adâncul teritoriului rus

Ucraina își consolidează capacitatea de a lovi ținte militare în adâncul teritoriului rus

"Ucrainenii devin din ce în ce mai buni în atingerea ţintelor relevante din punct de vedere militar în adâncimea Rusiei. Aceasta este o chestiune de capabilitate, iar capabilitatea înseamnă personal, echipamente şi instruire", a spus el.

Keller este comandant-adjunct al Misiunii NATO pentru Asistenţă şi Antrenament pentru Ucraina (NSATU), care coordonează sprijinul alianţei de la baza sa situată la cazărmile Lucius D Clay din Wiesbaden, în Germania.

Experţi din 30 de ţări, inclusiv parteneri non-NATO precum Australia şi Noua Zeelandă, precum şi din Ucraina însăşi, lucrează la Wiesbaden pentru a se asigura că nevoile Kievului în arme, muniţii, piese de schimb şi echipamente sunt satisfăcute.

De asemenea, misiunea consiliază Ucraina şi aliniază forţele ucrainene la standardele NATO, însă Keller a ţinut să sublinieze că procesul de învăţare merge în ambele sensuri.

Potrivit generalului NATO, dronele sunt un prim exemplu care atestă faptul că Ucraina a progresat în tacticile de război modern. Puţini îi pot învăţa pe ucraineni mai multe în acest domeniu, a declarat el, invocând în acest sens dronele de luptă, de logistică şi chiar de evacuare medicală, precum şi sistemele navale.

Armata germană şi aliaţii NATO învaţă din aceste inovaţii în tehnologie, în operaţiuni şi doctrină, a adăugat el.

"Misiunea noastră de bază este de a coordona sprijinul pentru Ucraina, însă am fi proşti dacă nu am folosi aceste cunoştinţe pentru a ne îmbunătăţi propriile abilităţi şi pentru a-i feri pe soldaţii noştri să repete lecţiile dure prin care a trecut Ucraina", a mai spus generalul german.

Declaraţiile lui Keller survin după ce Berlinul a promis 300 de milioane de euro pentru a ajuta Ucraina să producă mii de drone cu rază de acţiune lungă.

Recent, Kievul şi-a intensificat atacurile, lovind în Rusia rafinării şi infrastructuri cruciale pentru producţia de motorină şi benzină.

