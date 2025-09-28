General german: Ucraina își consolidează capacitatea de a lovi ținte militare în adâncul teritoriului rus

28-09-2025 | 16:21
Ucraina şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, a declarat duminică generalul-maior german Maik Keller pentru dpa, evidenţiind progresele Kievului în materie de personal. 

Vlad Dobrea

"Ucrainenii devin din ce în ce mai buni în atingerea ţintelor relevante din punct de vedere militar în adâncimea Rusiei. Aceasta este o chestiune de capabilitate, iar capabilitatea înseamnă personal, echipamente şi instruire", a spus el.

Keller este comandant-adjunct al Misiunii NATO pentru Asistenţă şi Antrenament pentru Ucraina (NSATU), care coordonează sprijinul alianţei de la baza sa situată la cazărmile Lucius D Clay din Wiesbaden, în Germania.

Experţi din 30 de ţări, inclusiv parteneri non-NATO precum Australia şi Noua Zeelandă, precum şi din Ucraina însăşi, lucrează la Wiesbaden pentru a se asigura că nevoile Kievului în arme, muniţii, piese de schimb şi echipamente sunt satisfăcute.

De asemenea, misiunea consiliază Ucraina şi aliniază forţele ucrainene la standardele NATO, însă Keller a ţinut să sublinieze că procesul de învăţare merge în ambele sensuri.

Potrivit generalului NATO, dronele sunt un prim exemplu care atestă faptul că Ucraina a progresat în tacticile de război modern. Puţini îi pot învăţa pe ucraineni mai multe în acest domeniu, a declarat el, invocând în acest sens dronele de luptă, de logistică şi chiar de evacuare medicală, precum şi sistemele navale.

Armata germană şi aliaţii NATO învaţă din aceste inovaţii în tehnologie, în operaţiuni şi doctrină, a adăugat el.

"Misiunea noastră de bază este de a coordona sprijinul pentru Ucraina, însă am fi proşti dacă nu am folosi aceste cunoştinţe pentru a ne îmbunătăţi propriile abilităţi şi pentru a-i feri pe soldaţii noştri să repete lecţiile dure prin care a trecut Ucraina", a mai spus generalul german.

Declaraţiile lui Keller survin după ce Berlinul a promis 300 de milioane de euro pentru a ajuta Ucraina să producă mii de drone cu rază de acţiune lungă.

Recent, Kievul şi-a intensificat atacurile, lovind în Rusia rafinării şi infrastructuri cruciale pentru producţia de motorină şi benzină.

Sursa: Agerpres

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

