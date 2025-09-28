Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută

28-09-2025 | 15:17
atac drona ucraina
Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat un atac masiv cu sute de drone şi zeci de rachete, informează EFE.

 

Ioana Andreescu

„Noaptea trecută, forţele armate ruse au lansat un atac masiv cu arme de precizie cu rază lungă de acţiune, atât aeriene, cât şi navale, şi drone de atac împotriva instalaţiilor complexului militar-industrial ucrainean utilizat de forţele ucrainene, precum şi împotriva infrastructurii aeroporturilor militare", se arată în raportul militar al Moscovei.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, obiectivele atacului au fost atinse.

Anterior, forţele aeriene ucrainene au actualizat datele despre atacul Rusiei din noaptea precedentă şi au afirmat în raportul lor matinal că au reuşit să neutralizeze 611 dintr-un total de 643 de drone şi rachete inamice, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre aproape 500 de drone şi 40 de rachete şi a informat despre patru morţi.

Potrivit sursei, principalul obiectiv al atacurilor a fost capitala Ucrainei, Kiev.

Duminică, autorităţile poloneze au închis temporar, pentru câteva ore, spaţiul aerian din jurul aeroporturilor Rzeszów şi Lublin, aproape de graniţa cu Ucraina, şi au activat avioane de luptă pentru a face faţă unei posibile ameninţări în timpul atacului masiv al Rusiei cu drone şi rachete asupra Kievului şi a altor părţi ale teritoriului ucrainean.

Spaţiul aerian polonez a fost din nou deschis zborurilor

Conform site-ului de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24, spaţiul aerian polonez a fost din nou deschis zborurilor înainte de ora locală 8:00 (6:00 GMT).

Statul Major al forţelor armate ale Poloniei a informat prin intermediul reţelelor sociale că au fost activate aviaţia poloneză şi cea a aliaţilor săi din NATO din cauza atacurilor ruseşti împotriva Ucrainei.

„Au fost desfăşurate perechile de avioane de vânătoare de serviciu, iar sistemele terestre de apărare antiaeriană şi de recunoaştere cu radar au fost puse în stare de alertă maximă", a explicat instituţia militară poloneză, precizând că toate aceste acţiuni au avut un caracter "preventiv", cu scopul de a proteja spaţiul aerian şi pe cetăţeni.

Statul Major polonez a mulţumit pentru contribuţie

După încetarea atacurilor ruseşti, Statul Major polonez a mulţumit pentru contribuţie forţei aeriene olandeze, care şi-a mobilizat avioanele F-35, şi armatei german pentru sistemele lor antiaeriene Patriot.

„Nu s-a observat nicio încălcare a spaţiului aerian polonez", a concluzionat instituţia.

La începutul acestei luni, Polonia a anunţat incursiunea a 19 drone ruseşti în spaţiul său aerian, provenind din Ucraina, dintre care unele au fost doborâte, un incident fără precedent de la începutul războiului ruso-ucrainean, în februarie 2022.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-09-2025 15:17

