JD Vance: SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk

SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruşi, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, informează Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk ţărilor europene, care la rândul lor le vor trimite Ucrainei.

Vance a declarat duminică la Fox News că preşedintele Donald Trump va lua "decizia finală' cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri.

„În mod cert, analizăm o serie de solicitări din partea europenilor", a spus Vance.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 de kilometri şi ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei în timp ce această ţară ripostează împotriva atacurilor regulate cu rachete şi drone ale Rusiei.

O astfel de livrare de arme va fi în mod cert considerată de Rusia o escaladare în războiul său în Ucraina.

Donald Trump a negat în trecut că Ucraina ar fi solicitat rachete cu rază de acţiune lungă, dar s-a declarat de mai multe ori dezamăgit de refuzul lui Vladimir Putin de a ajunge la un acord de pace.

Vance a mai spus că invazia Rusiei împotriva Ucrainei a stagnat recent, Moscova înregistrând puţine câştiguri teritoriale.

„Am urmărit în mod activ pacea chiar de la începutul administraţiei noastre, însă ruşii trebuie să se trezească şi să accepte realitatea. O mulţime de oameni mor. Ei (ruşii) nu se pot lăuda cu prea multe în schimb", a spus vicepreşedintele american.

