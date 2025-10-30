Shutdown-ul din SUA intră în a cincea săptămână: Milioane de americani riscă să rămână fără salarii și ajutoare

30-10-2025 | 17:55
blocaj guvern sua

Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a cincea săptămână. Milioane de americani resimt efectele negative ale crizei economice, care ar putea să se agraveze în curând.

Lorena Mihăilă

Conflictul fiscal înseamnă că milioane de americani ar putea să nu primească ajutoare alimentare, mii de soldați ar putea fi nevoiți să lucreze fără să fie plătiți, iar milioane de oameni ar putea rămâne fără încălzire, scrie BBC.

Probleme cu ajutorul alimentar

Peste 40 de milioane de americani utilizează Programul de asistență nutrițională suplimentară (Snap) pentru a se hrăni pe ei și familiile lor. Deși programul a avut fonduri suficiente pentru a supraviețui primelor patru săptămâni de închidere, administrația Trump a declarat că banii se vor epuiza pe 1 noiembrie.

Până sâmbătă, beneficiile Snap, numite și cupoane alimentare, ar putea expira pentru prima dată în istoria programului. Snap este o linie de salvare esențială care ține familiile departe de sărăcie, a declarat pentru BBC, Hannah Garth, profesoară la Universitatea Princeton care studiază insecuritatea alimentară.

Jumătate dintre state și Districtul Columbia au dat în judecată administrația președintelui Donald Trump pentru înghețarea ajutorului alimentar.

Guvernul federal distribuie beneficiile Snap prin intermediul programelor derulate de statele federale.

Unele state, precum Virginia, au declarat că vor putea compensa eventualele lipsuri de fonduri în luna noiembrie, dar altele, precum Massachusetts, au declarat că nu pot acoperi deficitul.

Salariile militarilor

Dacă administrația Trump nu intervine, peste un milion de membri ai armatei americane nu își vor primi salariile vineri.

Aproximativ un sfert din familiile militarilor sunt considerate vulnerabile din punct de vedere alimentar, iar 15% depind de Snap sau de cantinele sociale, potrivit firmei de cercetare Rand. În același timp, Rețeaua de consiliere a familiilor militarilor estimează că 27% din familii au economii de urgență de 500 de dolari (380 de lire sterline) sau mai puțin.

Pentagonul afirmă că a acceptat o donație de 130 de milioane de dolari pentru a ajuta la plata salariilor în timpul închiderii, dar aceasta înseamnă doar 100 de dolari pentru fiecare dintre cei 1,3 milioane de membri ai armatei în serviciu activ care așteaptă să fie plătiți.

Casa Albă intenționează să plătească trupele pe 31 octombrie folosind bani dintr-un fond pentru locuințe militare, un cont de cercetare și dezvoltare și un fond de achiziții pentru apărare, potrivit Axios, un canal de știri politice.

La începutul acestei luni, administrația a plătit salariile transferând 6,5 miliarde de dolari din cercetarea militară.

Peste 160 de familii au declarat Asociației Naționale a Familiilor Militare, un grup de advocacy, că au fost plătite insuficient în timpul închiderii, unele cu sute de dolari, iar altele cu mii.

Căldură în mijlocul frigului iernii

Aproximativ șase milioane de americani beneficiază de o inițiativă federală de asistență numită Programul de asistență energetică pentru gospodăriile cu venituri mici (Liheap) pentru a-i ajuta să plătească facturile la utilități.

Guvernul trimite de obicei fondurile Liheap direct companiilor de utilități la mijlocul lunii noiembrie.

Temperatura scade deja în zonele nordice, unde americanii își încălzesc locuințele cu propan, energie electrică și gaze naturale.

Experții spun că mii de oameni ar putea fi expuși unor condiții mortale, dacă guvernul nu redeschide sau nu găsește o altă soluție, cum ar fi un moratoriu la nivel național privind întreruperea furnizării căldurii în timpul închiderii.

Controlorii de trafic aerian

Mii de controlori de trafic aerian nu și-au primit primul salariu săptămâna aceasta.

Deoarece sunt considerați lucrători esențiali, ei trebuie să își continue activitatea fără a fi plătiți pe durata închiderii. De la 1 octombrie, numeroși controlori s-au declarat bolnavi, iar acum mulți dintre ei spun că își caută un al doilea loc de muncă.

La rândul lor, mii de pasageri din SUA s-au confruntat cu întârzieri la zboruri.

„Problemele se acumulează pe zi ce trece”, a declarat Nick Daniels, președintele Asociației Naționale a Controlorilor de Trafic Aerian, în cadrul unei conferințe de presă susținute săptămâna aceasta.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a afirmat că multe dintre întârzierile zborurilor din ultimele zile și săptămâni au fost cauzate de absența controlorilor de trafic aerian.

Duffy a avertizat și că, controlorii ar putea fi concediați dacă nu se prezintă la serviciu.

Sursa: BBC

