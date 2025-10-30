După AUR, și PSD îl cheamă pe premierul Bolojan în Parlament să explice „retragerea trupelor americane”

30-10-2025 | 16:37
Grindeanu Bolojan
Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre reducerea prezenței militare a SUA în România.

Claudia Alionescu

Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului.

Solicitarea PSD a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Tema dezbaterii propuse de PSD este „Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

„În temeiul art. 211 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, grupul parlamentar al Partidului Social Democrat solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, la şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 3 noiembrie 2025, în cadrul dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului, pentru discutarea temei — Retragerea trupelor americane din România: lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”, se arată în solicitarea PSD, adoptată de conducerea Camerei.

PSD arată că, „având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, consideră necesar ca Prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului şi a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici”.

„Solicităm ca domnul Prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale şi regionale; măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite; modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe, pe acest subiect”, mai cere PSD în documentul semnat de liderul deputaţilor social-democraţi, Ştefan Ovidiu Popa.

Grndeanu: ”Sunt foarte mulţi antiamericani în acest guvern”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat joi că aşteaptă ca premierul să le explice românilor, în Parlament, de ce am ajuns în această situaţie, dar şi să prezinte un plan concret privind întărirea securităţii României.

”Aştept să vină în Parlament să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie, să vină să spună, domnilor, uitaţi, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile aşa, aşa şi aşa şi Ministrul de Externe, care din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni, a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, românii, am primit asigurări că toate lucrurile sunt în regulă, uite că la vreo lună, nici măcar o lună, pare că nu-i aşa. Dar mă aştept şi la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat şi explicaţii. Eu mă aştept ca în Parlament, când se vine, să se prezinte şi un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunţat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele şi să văd acel plan concret”, a declarat Sorin Grindeanu, la Gorj.

Întrebat dacă marţi, când a avut o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan, a fost informat şi despre retragerea trupelor americane de pe teritoriul României, Sorin Grindeanu afirmând că nu a fost informat.

”Am văzut retorica din ultimele 24 de ore, nu”, a arătat el.

Întrebat la cine se referea când a spus că sunt ”foarte mulţi antiamericani în acest guvern”, Grindeanu a răspuns: ”I-aţi văzut cu toţii şi sunt în formă continuată. Când ai declaraţii, an la rând, în care cataloghezi administraţia Trump, pe preşedintele Trump, în diverse forme, cum se cheamă asta? E doamna actual vicepremier Gheorghiu, am văzut luări de poziţii de acelaşi tip şi la purtătorul de cuvânt al Guvernului, ceva, dar mai uşor, şi la ministrul de externe”.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, sorin grindeanu, Parlament, ilie bolojan,

Dată publicare: 30-10-2025 16:36

