Filmul „One Battle After Another”, despre extremismul american, își confirmă statutul de favorit înainte de Oscaruri

Hollywood va intra în plin sezon al premiilor cu Globurile de Aur de duminică, unde filmul despre extremismul american „One Battle After Another” își va confirma statutul de favorit, cu două luni înainte de Oscaruri.

Această tragicomedie a lui Paul Thomas Anderson, care prezintă urmărirea foștilor revoluționari antifasciști de către un supremacist alb, este apreciată pentru capacitatea sa de a surprinde spiritul vremii și fracturile contemporane ale Statelor Unite.

Mare favorit, cu nouă nominalizări, lungmetrajul pare să aibă asigurate premiile pentru Cea mai bună comedie și Cel mai bun regizor.

„Acest film câștigă totul și pare de neoprit”, explică pentru AFP Pete Hammond, cronicar al site-ului specializat Deadline, amintind că a câștigat deja mai multe premii minore în ultimele săptămâni.

Leonardo DiCaprio, care interpretează rolul unui fumător de jointuri neîndemânatic și fost specialist în explozibili, forțat să se confrunte cu trecutul său pentru a-și salva fiica (Chase Infiniti), va concura pentru statueta pentru Cel mai bun actor într-o comedie, alături de Timothée Chalamet, remarcabil în rolul unui jucător de ping-pong cu ambiții nesățioase în „Marty Supreme”.

O victorie a veteranului hollywoodian ar fi „ideală pentru a frâna avântul lui Timothée Chalamet”, care tocmai a câștigat la Critics Choice și pare favorit la Oscar, observă Hammond.

Teyana Taylor ar putea extinde recolta filmului „One Battle After Another”, cu premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar, pentru interpretarea sa. Dar concurența va fi acerbă, în fața lui Amy Madigan („Weapons”) și Ariana Grande („Wicked: Part II”).

„Sinners” împotriva „Hamnet”

Dominația filmului „One Battle After Another” este cu atât mai așteptată cu cât Globurile de Aur separă comediile de filmele dramatice, o distincție care îl împiedică să concureze direct cu „Sinners”, cel mai serios concurent al său la Oscarul pentru Cel mai bun film.

Această ficțiune, care povestește rănile profunde ale negrilor din sudul segregatist al anilor 1930, amestecând horrorul inspirat de vampiri și ritmurile bluesului, a surprins prin originalitatea sa.

Pentru premiul pentru Cel mai bun film dramatic, „Sinners” va concura în special cu „Hamnet”, o tragedie care o poziționează pe Jessie Buckley drept favorită pentru statueta la categoria Cea mai bună actriță, datorită rolului de soție a lui William Shakespeare, devastată de moartea fiului lor.

Cu opt nominalizări, filmul norvegian „Sentimental Value”, în care Joachim Trier filmează relația dureroasă a unui tată cineast cu cele două fiice ale sale, ar putea, de asemenea, să câștige titlul.

O victorie a filmului „Sinners” „ar indica o schimbare reală” a Globurilor de Aur, subliniază Hammond, amintind că fostul juriu „nu a fost niciodată foarte atras de poveștile despre persoanele de culoare”.

Globurile de Aur au trecut printr-o criză în ultimii ani, după un scandal de amploare dezvăluit în 2021, privind încălcările etice, rasismul și corupția membrilor săi.

Organizația s-a reformat, cooptând peste 200 de votanți din toate colțurile lumii.

„Un simplu accident”, premiat?

„Acest lucru face pronosticurile mai dificile, dar se vede că noii votanți apreciază mai puțin marile succese comerciale și sunt mai sensibili la filmele internaționale apreciate la Cannes și Veneția”, explică Hammond.

Actorul brazilian Wagner Moura ar putea astfel să-l devanseze pe Michael B. Jordan, vedeta din „Sinners”, pentru Globul de Aur la categoria Cel mai bun actor într-un film dramatic, datorită rolului său din „The Secret Agent”, pentru care a fost deja premiat pe Croazetă.

La rândul său, Stellan Skarsgård, actorul suedez din „Sentimental Value”, pare favorit pentru Cel mai bun actor în rol secundar.

„The Secret Agent” și „Sentimental Value” vor concura, de asemenea, pentru Cel mai bun film internațional, împotriva reprezentantului Franței la Oscaruri: „Un simplu accident”, al disidentului iranian Jafar Panahi, recent condamnat la un an de închisoare de Republica Islamică, după ce a câștigat Palme d'Or la Cannes.

„Globurile de Aur ar putea dori să transmită un mesaj acordându-i acest premiu”, sugerează Hammond.

Printre ceilalți favoriți se numără Rose Byrne („If I Had Legs, I'd Kick You”), pentru Cea mai bună actriță într-o comedie, și „K-Pop Demon Hunters”, pentru Cel mai bun film de animație.

După debutul de succes de anul trecut, comedianta Nikki Glaser revine pentru a prezenta cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur.

