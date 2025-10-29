Fost șef al Armatei, după reducerea trupelor SUA din țară: „Evenimentul ar trebui să ne trezească. E un duș rece pentru noi”

Fostul șef al Statului Major General, generalul cu patru stele Ștefan Dănilă, spune că România trebuie să depună eforturi majore pentru a evita noi reduceri ale trupelor SUA staționate în țară, după decizia Pentagonului de a diminua prezența militară.

Fostul pilot pe avion de vânătoare MiG-21 Lancer, care a condus SMG în perioada 2011-2015, atrage atenţia că această reducere a prezenţei militare americane, coroborată cu faptul că SUA n-au ambasador la Bucureşti, relevă retrogradarea României într-o zonă de dezinteres pentru Washington.

Evenimentul ar trebui să reprezinte un duş rece care să trezească, în sfârşit, conducerea ţării. Primim semnale insistente că, până la urmă, nu suntem un pilon chiar atât de important pe cât ne credeam. Faptul că prezenţa americană se reduce în România, dar continuă să se întărească în Polonia şi statele baltice reprezintă un semnal elocvent.

Generalul Dănilă evită să indice clar faptul că lipsa unei întâlniri între Nicuşor Dan şi Donald Trump a cântărit în luarea deciziei finale de către Washington, dar în acelaşi timp aminteşte că din Polonia nu a plecat niciun soldat american, chestiunea fiind decisă într-o discuţie între preşedinţii american şi polonez.

„Poate că evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece pentru noi. Dacă noi considerăm că suntem pilon important, dar în Lituania şi-n Estonia şi-n Letonia avem o prezenţă destul de bine constituită din partea altor state, iar în România această prezenţă se reduce, nu este chiar un semnal de pilon important!”, a spus generalul cu patru stele Ștefan Dănilă, într-un interviu acordat News.ro.

„Reducerea numărului de militari americani în România era previzibilă, pentru că a fost anunţată din februarie-martie anul ăsta. (...) Dacă privim strict pe cronologia faptelor, odată cu 1 octombrie ar fi trebuit să intre în vigoare un nou buget al Statelor Unite şi, pe noul buget, nu se mai regăsesc cheltuielile cu militarii pe care nu-i mai trimit ei aici. Pentru că, în acelaşi timp, avem finalizarea misiunii celor din Divizia 1 Blindate şi ar fi trebuit să le ia locul militarii din Divizia 3 Infanterie, din Corpul 5 de Armată. Parte din aceşti militari nu mai vin pentru că nu mai este finanţare”, a adăugat el.

„S-a tăiat finanţarea şi din alte state. Din câte ştim, s-a tăiat şi din Bulgaria, din Croaţia, Ungaria. Nu ştiu exact care sunt şi care e nivelul de reducere, dar, din ce am înţeles, e vorba de o brigadă care nu se mai roteşte. Nu s-au retras şi nu s-a redus numărul de militari prezenţi în Polonia. Din câte am înţeles, această prezenţă a fost discutată la întrevederea dintre preşedintele Trump şi preşedintele polonez”, a mai spus fostul șef al Statului Major General.

„În contextul în care întâlnirea Trump – Putin – Zelenski va avea totuşi loc la Budapesta, mesajul dat de această reducere a forţelor în România nu este un mesaj bun pentru ţara noastră!“, mai e de părere Dănilă.

Fostul șef al Statului Major General nu vede cu ochi buni gestul făcut de Pentagon pe teritoriul României.

Fostul șef al Statului Major General nu vede cu ochi buni gestul făcut de Pentagon pe teritoriul României.

