Shutdown-ul continuă în SUA după al cincilea eșec al Senatului de a adopta legea de finanțare a guvernului. Reacția lui Trump

Stiri externe
07-10-2025 | 07:23
senat sua

Shutdown-ul continuă în SUA după ce Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului, relatează BBC.

autor
Lorena Mihăilă

Propunerile concurente ale democraţilor şi republicanilor au fost respinse, neîndeplinind pragul necesar de 60 de voturi.

Preşedintele Donald Trump a declarat că un alt vot eşuat ar declanşa concedieri în masă. Mii de angajaţi federali au fost concediaţi sau obligaţi să lucreze fără plată când finanţarea agenţiilor lor s-a încheiat acum cinci zile.

El a lăsat să se înţeleagă că este dispus să încerce să pună capăt impasului şi, eventual, să ajungă la un acord cu democraţii, care insistă ca legislaţia să abordeze problema sănătăţii. Republicanii fac presiuni pentru un proiect de lege de finanţare „curat”.

Mesajul postat de Donald Trump

Proiectul de lege iniţiat de democraţi pentru prelungirea finanţării guvernului a eşuat luni, cu 45 de voturi pentru şi 50 împotrivă. Proiectul de lege al republicanilor a eşuat la rândul său, cu 52 de voturi pentru şi 42 împotrivă.

Citește și
SUA, UE
Surpriză. Valoarea de piață combinată a celor ”șapte magnifici” giganți tehnologici din SUA a depășit PIB-ul UE

Imediat după vot, Trump a postat pe reţelele de socializare un mesaj în care îi acuza pe democraţi de închiderea guvernului.

„Sunt bucuros să colaborez cu democraţii în ceea ce priveşte politicile lor eşuate în domeniul sănătăţii sau orice altceva, dar mai întâi trebuie să permită redeschiderea guvernului nostru. De fapt, ar trebui să redeschidă guvernul nostru chiar în seara asta!”, a scris el pe platforma sa socială Truth Social.

Democraţii au refuzat să susţină propunerea republicană, deoarece consideră că aceasta reduce accesul la servicii medicale pentru americanii cu venituri mici. Ei doresc ca orice proiect de lege privind finanţarea să garanteze că subvenţiile pentru asigurările de sănătate pentru americanii cu venituri mici nu expiră şi să anuleze reducerile aplicate de administraţia Trump programului de sănătate Medicaid.

Luni, în Biroul Oval, Trump a declarat că în prezent negociază cu liderii democraţi posibile prevederi în domeniul sănătăţii. „În prezent, purtăm negocieri cu democraţii care ar putea duce la rezultate foarte bune. Şi mă refer la rezultate bune în domeniul sănătăţii”, a afirmat el.

Însă Chuck Schumer, liderul democraţilor din Senat, a postat apoi un clip cu declaraţiile lui Trump pe X, însoţit de afirmaţia „Nu este adevărat”.

De la începutul blocajului, miercurea trecută, Casa Albă a avertizat că concedierile definitive ale angajaţilor federali sunt „iminente”.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a repetat acest lucru luni, afirmând că Biroul de Management şi Buget colaborează deja cu agenţiile care vor fi nevoite să concedieze personal. „Nu vrem să vedem oameni concediaţi.

Dar, din păcate, dacă această închidere continuă, concedierile vor fi o consecinţă nefericită a acestui fapt”, a spus ea.

Luni, Leavitt a făcut apel la legislatorii democraţi să cedeze. „Nu este nimic de negociat. Doar redeschideţi guvernul”, a spus ea.

Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie. Sistemul practicat acum

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, masuri fiscale, senat,

Dată publicare: 07-10-2025 07:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Exportul de spirtoase americane s-a prăbușit, nume precum Levi's și McDonald's anunță creșterea sentimentului anti-american
Stiri externe
Exportul de spirtoase americane s-a prăbușit, nume precum Levi's și McDonald's anunță creșterea sentimentului anti-american

Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA au scăzut cu 9% în al doilea trimestru, potrivit unui raport publicat luni de Distilled Spirits Council of the United States, care a avertizat că tensiunile comerciale afectează cererea pe pieţele importante.

 

Surpriză. Valoarea de piață combinată a celor ”șapte magnifici” giganți tehnologici din SUA a depășit PIB-ul UE
Stiri Economice
Surpriză. Valoarea de piață combinată a celor ”șapte magnifici” giganți tehnologici din SUA a depășit PIB-ul UE

Valoarea de piață combinată a celor șapte giganți tehnologici din Statele Unite a depășit întreaga producție a Uniunii Europene.

Italia face presiuni asupra SUA pentru a evita majorarea tarifelor la paste. Exporturile italiene ar putea fi grav afectate
Stiri externe
Italia face presiuni asupra SUA pentru a evita majorarea tarifelor la paste. Exporturile italiene ar putea fi grav afectate

Autorităţile de la Roma colaborează cu Comisia Europeană pentru a face presiuni asupra Statelor Unite, astfel încât Washingtonul să îşi revizuiască intenţia de a impune un tarif antidumping suplimentar la importurile de paste.

Reuters: SUA îndeamnă ONU să izoleze Cuba din cauza implicării luptătorilor săi în războiul din Ucraina
Stiri externe
Reuters: SUA îndeamnă ONU să izoleze Cuba din cauza implicării luptătorilor săi în războiul din Ucraina

Administrația Trump face lobby la ONU pentru a bloca o rezoluție ce cere ridicarea embargoului asupra Cubei, invocând sprijinul Havanei pentru războiul Rusiei în Ucraina, potrivit unui document al Departamentului de Stat citat de Reuters.

Trump, de acord cu propunerea lui Putin. „Pare o idee bună”
Stiri externe
Trump, de acord cu propunerea lui Putin. „Pare o idee bună”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate „pare o idee bună”, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Recomandări
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România
Stiri Politice
Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28