Shutdown-ul continuă în SUA după al cincilea eșec al Senatului de a adopta legea de finanțare a guvernului. Reacția lui Trump

Shutdown-ul continuă în SUA după ce Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului, relatează BBC.

Propunerile concurente ale democraţilor şi republicanilor au fost respinse, neîndeplinind pragul necesar de 60 de voturi.

Preşedintele Donald Trump a declarat că un alt vot eşuat ar declanşa concedieri în masă. Mii de angajaţi federali au fost concediaţi sau obligaţi să lucreze fără plată când finanţarea agenţiilor lor s-a încheiat acum cinci zile.

El a lăsat să se înţeleagă că este dispus să încerce să pună capăt impasului şi, eventual, să ajungă la un acord cu democraţii, care insistă ca legislaţia să abordeze problema sănătăţii. Republicanii fac presiuni pentru un proiect de lege de finanţare „curat”.

Mesajul postat de Donald Trump

Proiectul de lege iniţiat de democraţi pentru prelungirea finanţării guvernului a eşuat luni, cu 45 de voturi pentru şi 50 împotrivă. Proiectul de lege al republicanilor a eşuat la rândul său, cu 52 de voturi pentru şi 42 împotrivă.

Imediat după vot, Trump a postat pe reţelele de socializare un mesaj în care îi acuza pe democraţi de închiderea guvernului.

„Sunt bucuros să colaborez cu democraţii în ceea ce priveşte politicile lor eşuate în domeniul sănătăţii sau orice altceva, dar mai întâi trebuie să permită redeschiderea guvernului nostru. De fapt, ar trebui să redeschidă guvernul nostru chiar în seara asta!”, a scris el pe platforma sa socială Truth Social.

Democraţii au refuzat să susţină propunerea republicană, deoarece consideră că aceasta reduce accesul la servicii medicale pentru americanii cu venituri mici. Ei doresc ca orice proiect de lege privind finanţarea să garanteze că subvenţiile pentru asigurările de sănătate pentru americanii cu venituri mici nu expiră şi să anuleze reducerile aplicate de administraţia Trump programului de sănătate Medicaid.

Luni, în Biroul Oval, Trump a declarat că în prezent negociază cu liderii democraţi posibile prevederi în domeniul sănătăţii. „În prezent, purtăm negocieri cu democraţii care ar putea duce la rezultate foarte bune. Şi mă refer la rezultate bune în domeniul sănătăţii”, a afirmat el.

Însă Chuck Schumer, liderul democraţilor din Senat, a postat apoi un clip cu declaraţiile lui Trump pe X, însoţit de afirmaţia „Nu este adevărat”.

De la începutul blocajului, miercurea trecută, Casa Albă a avertizat că concedierile definitive ale angajaţilor federali sunt „iminente”.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a repetat acest lucru luni, afirmând că Biroul de Management şi Buget colaborează deja cu agenţiile care vor fi nevoite să concedieze personal. „Nu vrem să vedem oameni concediaţi.

Dar, din păcate, dacă această închidere continuă, concedierile vor fi o consecinţă nefericită a acestui fapt”, a spus ea.

Luni, Leavitt a făcut apel la legislatorii democraţi să cedeze. „Nu este nimic de negociat. Doar redeschideţi guvernul”, a spus ea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













