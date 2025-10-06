Exportul de spirtoase americane s-a prăbușit, nume precum Levi's și McDonald's anunță creșterea sentimentului anti-american

Stiri externe
06-10-2025 | 17:55
new york
Shutterstock

Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA au scăzut cu 9% în al doilea trimestru, potrivit unui raport publicat luni de Distilled Spirits Council of the United States, care a avertizat că tensiunile comerciale afectează cererea pe pieţele importante.

 

autor
Cristian Anton

Scăderea din trimestrul al doilea reprezintă o inversare semnificativă de situaţie comparativ cu performanţele solide la export înregistrate în 2024, fiind consemnate scăderi dramatice pe toate marile pieţe, inclusiv Uniunea Europeană, Canada, Marea Britanie şi Japonia, care împreună sunt responsabile pentru 70% din valoarea totală a exporturilor, a informat DISCUS.

Acest organism reprezintă principalii producători de băuturi spirtoase, inclusiv Pernod Ricard, care produce marca de whisky Jameson şi Brown-Forman, care produce Jack Daniel's.

În al doilea trimestru al acestui an, cea mai dramatică scădere a fost înregistrată în cazul exporturilor SUA de băuturi alcoolice către Canada, care s-au prăbuşit cu 85%, până sub pragul de 10 milioane de dolari.

Majoritatea provinciilor canadiene continuă să interzică băuturile spirtoase americane pe rafturile magazinelor, ca răspuns la decizia autorităţilor americane de a impune tarife vamale produselor din Canada.

trump tarife
Trump joacă dur în ofensiva sa economică. Liderul SUA a impus taxe vamale uriașe pentru exporturile din zeci de țări

Exporturile spre Uniunea Europeană, cea mai mare piaţă pentru producătorii de băuturi spirtoase din SUA, au scăzut cu 12%, până la 290,3 milioane de dolari, în timp ce exporturile spre Marea Britanie au scăzut cu 29%, până la 26,9 milioane de dolari, iar cele spre Japonia au scăzut cu 23% până la 21,4 milioane de dolari.

Creștere a sentimentului anti-american în toată lumea

"Există o îngrijorare crescută că clienţii noştri internaţional optează din ce în ce mai mult pentru băuturi spirtoase produse local sau importuri din alte ţări decât SUA, ceea ce semnalează o îndepărtare de marile noastre mărci", a declarat preşedintele DISCUS, Chris Swonger.

Şi alţi producători de bunuri de consum au avertizat că există pericolul creşterii sentimentului anti-american după tarifele vamale suplimentare şi alte politici adoptate de preşedintele SUA, Donald Trump.

În luna august, producătorul de blugi Levi Strauss a avertizat că se confruntă cu riscul creşterii "sentimentului anti-american" şi în consecinţă unii consumatori ar putea ocoli produsele americane.

La rândul său, directorul general de la McDonald's, Chris Kempczinski le-a spus investitorilor în luna mai că grupul a înregistrat o intensificare a sentimentului anti-american, în special în nordul Europei şi Canada.

Preşedintele DISCUS, Chris Swonger, a subliniat că sectorul băuturilor spirtoase este unul puternic interconectat, ceea ce înseamnă că tarifele americane vor afecta întreaga industrie. Chris Swonger a îndemnat administraţia Trump să facă eforturi pentru revenirea la tarife zero cu partenerii comerciali.

Ce presupune acordul SUA-UE: Produsele europene, taxate cu 15%. UE trebuie să facă și investiții de 600 de mld. de dolari

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, prabusire, lume, exporturi, americani, bauturi alcoolice, impotriva, sentimente,

Dată publicare: 06-10-2025 17:55

