Surpriză. Valoarea de piață combinată a celor ”șapte magnifici” giganți tehnologici din SUA a depășit PIB-ul UE

Această situație s-a produs pe fondul unei creșteri neîncetate a acțiunilor din sectorul tehnologic, care determină o apreciere a valorii acestora, fapt care alimentează îngrijorările cu privire la un potențial exces al pieței, notează Euronews.

La închiderea bursei din 2 octombrie 2025, cele șapte companii tehnologice ”lider” din SUA – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta și Tesla – aveau o capitalizare bursieră totală de 20,8 trilioane de dolari (17,7 trilioane de euro), eclipsând producția economică totală a UE de 19,4 trilioane de dolari (16,5 trilioane de euro).

Numai Nvidia, care este în prezent cea mai valoroasă companie din lume, are o evaluare de piață de aproximativ 4,3 trilioane de dolari (3,9 trilioane de euro), echivalentul PIB-ului Germaniei, cea mai mare economie din Europa.

Această etapă extraordinară alimentează dezbaterile. ”Este acesta un moment de transformare pentru capitalismul global sau asistăm la primele semne ale unei noi bule tehnologice? Pentru a evalua acest lucru, trebuie să ne întrebăm: ce definește cu adevărat o bulă speculativă în domeniul tehnologiei și cum se compară situația actuală cu frenezia speculativă de la începutul anilor 2000?”

Ce este o bulă speculativă în domeniul tehnologiei

O bulă speculativă în domeniul tehnologiei poate fi definită nu doar prin evaluări ridicate, ci și printr-o decuplare generalizată între prețurile pieței și realitatea economică sau fundamentele afacerilor.

Aceasta se caracterizează prin fervoare speculativă, optimism excesiv al investitorilor și convingerea că schimbările tehnologice rapide vor genera profituri nelimitate — adesea fără a ține seama de câștiguri sau de modele de afaceri durabile.

Renumitul economist Robert Shiller descrie bulele ca perioade de „contagiune socială” — în care poveștile despre îmbogățirea rapidă alimentează entuziasmul maselor, atrăgând mai mulți investitori și determinând creșterea și mai mare a prețurilor, indiferent de fundamentele economice.

În această fază, teama de a pierde ocazia prevalează asupra evaluării riscurilor.

„Buburile speculative sunt alimentate de răspândirea contagioasă a poveștilor de pe piață, care inspiră entuziasm și dorința de a participa în rândul unui număr tot mai mare de investitori”, a scris Robert Shiller în cartea sa „Irrational Exuberance” (Exuberanță irațională).

Hyman Minsky, un alt economist influent, a susținut că, în perioadele de boom euphoric, speculația devine forța dominantă pe piețe.

Pe măsură ce prețurile activelor cresc, acestea sunt justificate din ce în ce mai mult de narațiuni, mai degrabă decât de date.

În cele din urmă, un factor declanșator — fie el macroeconomic, de reglementare sau psihologic — spulberă iluzia, ducând la o corecție bruscă. În cazul bulelor tehnologice, această dinamică este adesea amplificată de farmecul inovației.

Investitorii proiectează o creștere exponențială asupra tehnologiilor emergente — de la dot-com-uri la sfârșitul anilor 1990 la blockchain în anii 2010 și, acum, potențial, inteligența artificială.

Ne aflăm într-o euforie similară cu cea din perioada apariției www?

Actuala creștere a sectorului tehnologic poate fi urmărită până în noiembrie 2022, când OpenAI a lansat ChatGPT — un moment de referință pentru inteligența artificială generativă, care a declanșat un nou val de entuziasm în Silicon Valley și nu numai.

De atunci, Nasdaq 100 — indicele de referință pentru cele mai mari companii tehnologice din SUA — a crescut cu 140% în mai puțin de trei ani.

Este impresionant, dar totuși modest în comparație cu era apariției www (wordl wide web), adică a site-urilor de internet .com. În cei trei ani care au precedat vârful din martie 2000, Nasdaq 100 a urcat cu peste 500%.

Din acest punct de vedere, suntem încă departe de nivelul de euforie care a definit boom-ul tehnologic de la începutul secolului. Evaluările, deși ridicate, nu sunt încă extreme, mai arată Euronews.

Unul dintre cei mai utilizați indicatori pentru evaluarea acțiunilor este raportul preț/câștig (P/E), care compară prețul actual al acțiunilor unei companii cu câștigurile estimate pentru următoarele 12 luni.

Iată cum se situează în prezent Cei Șapte Magnifici ai tehnologiei:

Nvidia: 33,2x

Microsoft: 33,2x

Apple: 33,3x

Alphabet: 24,8x

Amazon: 32,1x

Meta: 25,5x

Tesla: 220,0x

Faptul că cele mai mari șapte companii tehnologice din lume pot depăși colectiv producția economică a Uniunii Europene spune multe despre schimbarea echilibrului puterii economice în era digitală.

Dar, conform măsurilor tradiționale ale euforiei — creșteri explozive ale prețurilor, evaluări iraționale, mania generalizată a comerțului cu amănuntul — ciclul actual nu se ridică la nivelul vârfului perioadei apariției site-urilor .com.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













