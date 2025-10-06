Surpriză. Valoarea de piață combinată a celor ”șapte magnifici” giganți tehnologici din SUA a depășit PIB-ul UE

Stiri Economice
06-10-2025 | 14:33
SUA, UE
Shutterstock

Valoarea de piață combinată a celor șapte giganți tehnologici din Statele Unite a depășit întreaga producție a Uniunii Europene.

autor
Cristian Matei

Această situație s-a produs pe fondul unei creșteri neîncetate a acțiunilor din sectorul tehnologic, care determină o apreciere a valorii acestora, fapt care alimentează îngrijorările cu privire la un potențial exces al pieței, notează Euronews.

La închiderea bursei din 2 octombrie 2025, cele șapte companii tehnologice ”lider” din SUA – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta și Tesla – aveau o capitalizare bursieră totală de 20,8 trilioane de dolari (17,7 trilioane de euro), eclipsând producția economică totală a UE de 19,4 trilioane de dolari (16,5 trilioane de euro).

Numai Nvidia, care este în prezent cea mai valoroasă companie din lume, are o evaluare de piață de aproximativ 4,3 trilioane de dolari (3,9 trilioane de euro), echivalentul PIB-ului Germaniei, cea mai mare economie din Europa.

Această etapă extraordinară alimentează dezbaterile. ”Este acesta un moment de transformare pentru capitalismul global sau asistăm la primele semne ale unei noi bule tehnologice? Pentru a evalua acest lucru, trebuie să ne întrebăm: ce definește cu adevărat o bulă speculativă în domeniul tehnologiei și cum se compară situația actuală cu frenezia speculativă de la începutul anilor 2000?”

Citește și
sedinta de guvern
Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei

Ce este o bulă speculativă în domeniul tehnologiei

O bulă speculativă în domeniul tehnologiei poate fi definită nu doar prin evaluări ridicate, ci și printr-o decuplare generalizată între prețurile pieței și realitatea economică sau fundamentele afacerilor.

Aceasta se caracterizează prin fervoare speculativă, optimism excesiv al investitorilor și convingerea că schimbările tehnologice rapide vor genera profituri nelimitate — adesea fără a ține seama de câștiguri sau de modele de afaceri durabile.

Renumitul economist Robert Shiller descrie bulele ca perioade de „contagiune socială” — în care poveștile despre îmbogățirea rapidă alimentează entuziasmul maselor, atrăgând mai mulți investitori și determinând creșterea și mai mare a prețurilor, indiferent de fundamentele economice.

În această fază, teama de a pierde ocazia prevalează asupra evaluării riscurilor.

„Buburile speculative sunt alimentate de răspândirea contagioasă a poveștilor de pe piață, care inspiră entuziasm și dorința de a participa în rândul unui număr tot mai mare de investitori”, a scris Robert Shiller în cartea sa „Irrational Exuberance” (Exuberanță irațională).

Hyman Minsky, un alt economist influent, a susținut că, în perioadele de boom euphoric, speculația devine forța dominantă pe piețe.

Pe măsură ce prețurile activelor cresc, acestea sunt justificate din ce în ce mai mult de narațiuni, mai degrabă decât de date.

În cele din urmă, un factor declanșator — fie el macroeconomic, de reglementare sau psihologic — spulberă iluzia, ducând la o corecție bruscă. În cazul bulelor tehnologice, această dinamică este adesea amplificată de farmecul inovației.

Investitorii proiectează o creștere exponențială asupra tehnologiilor emergente — de la dot-com-uri la sfârșitul anilor 1990 la blockchain în anii 2010 și, acum, potențial, inteligența artificială.

Ne aflăm într-o euforie similară cu cea din perioada apariției www?

Actuala creștere a sectorului tehnologic poate fi urmărită până în noiembrie 2022, când OpenAI a lansat ChatGPT — un moment de referință pentru inteligența artificială generativă, care a declanșat un nou val de entuziasm în Silicon Valley și nu numai.

De atunci, Nasdaq 100 — indicele de referință pentru cele mai mari companii tehnologice din SUA — a crescut cu 140% în mai puțin de trei ani.

Este impresionant, dar totuși modest în comparație cu era apariției www (wordl wide web), adică a site-urilor de internet .com. În cei trei ani care au precedat vârful din martie 2000, Nasdaq 100 a urcat cu peste 500%.

Din acest punct de vedere, suntem încă departe de nivelul de euforie care a definit boom-ul tehnologic de la începutul secolului. Evaluările, deși ridicate, nu sunt încă extreme, mai arată Euronews.

Unul dintre cei mai utilizați indicatori pentru evaluarea acțiunilor este raportul preț/câștig (P/E), care compară prețul actual al acțiunilor unei companii cu câștigurile estimate pentru următoarele 12 luni.

Iată cum se situează în prezent Cei Șapte Magnifici ai tehnologiei:

Nvidia: 33,2x

Microsoft: 33,2x

Apple: 33,3x

Alphabet: 24,8x

Amazon: 32,1x

Meta: 25,5x

Tesla: 220,0x

Faptul că cele mai mari șapte companii tehnologice din lume pot depăși colectiv producția economică a Uniunii Europene spune multe despre schimbarea echilibrului puterii economice în era digitală.

Dar, conform măsurilor tradiționale ale euforiei — creșteri explozive ale prețurilor, evaluări iraționale, mania generalizată a comerțului cu amănuntul — ciclul actual nu se ridică la nivelul vârfului perioadei apariției site-urilor .com.

Cât a plătit un student din Alba Iulia pe o porție de cartofi cu șnițel, după ce universitățile au încercat să scadă prețul

Sursa: Euronews

Etichete: tehnologie, bursa, gigant,

Dată publicare: 06-10-2025 14:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Statul român pregătește noi listări la bursă. Ce domenii sunt vizate de Guvernul Bolojan
Stiri Economice
Statul român pregătește noi listări la bursă. Ce domenii sunt vizate de Guvernul Bolojan

După succesul Hidroelectrica din 2023, statul pregătește noi listări la bursă. Ar fi vorba despre companii din sectorul energiei și transporturilor, în care oricine poate investi pentru a deveni acționar.

Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei
Stiri Economice
Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei

Statul român ar putea atrage 12-18 miliarde de lei dacă listează la Bursa de Valori București pachete suplimentare de 10%-15% din acțiunile unor companii de stat precum Hidroelectrica sau Romgaz, care sunt deja listate.

Bursa de Valori București, avans semnificativ: tranzacții de peste 20 miliarde lei în primele șase luni ale anului
Stiri Economice
Bursa de Valori București, avans semnificativ: tranzacții de peste 20 miliarde lei în primele șase luni ale anului

Valoarea totală tranzacţionată pe piaţa reglementată şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a atins nivelul de 20,31 miliarde de lei, la sfârşitul lunii iunie 2025, în creştere cu aproape 30% faţă de perioada corespunzătoare din 2024. 

Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice
Stiri Politice
Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat prin PNRR, precizând că vor fi listate cu siguranţă companii. 

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune
Stiri actuale
Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune

În 2025, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pentru descoperirile lor fundamentale despre mecanismele care țin sistemul imunitar sub control.

 

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28