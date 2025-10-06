Italia face presiuni asupra SUA pentru a evita majorarea tarifelor la paste. Exporturile italiene ar putea fi grav afectate

Autorităţile de la Roma colaborează cu Comisia Europeană pentru a face presiuni asupra Statelor Unite, astfel încât Washingtonul să îşi revizuiască intenţia de a impune un tarif antidumping suplimentar la importurile de paste.

Tariful suplimentar la importurile de paste ar dubla practic preţul acestora, a informat Ministerul italian de Externe, transmite Reuters.

Decizia de a impune un tarif suplimentar de 91,74% este rezultatul unei analize a Departamentului de Comerţ al SUA, care a constatat că doi mari producători italieni au vândut paste la preţuri nejustificat de mici, o practică cunoscută sub numele de dumping, în perioada iulie 2023 - iunie 2024.

Aceste tarife vamale suplimentare ar urma să se adauge la taxele americane de 15%, care se aplică deja majorităţii importurilor din cele 27 de state membre UE, şi ar intra în vigoare începând din luna ianuarie 2026.

Într-un comunicat de presă publicat sâmbătă seara, Ministerul italian de Externe a informat că a decis să conteste concluziile analizei Departamentului de Comerţ al SUA şi totodată că va ajuta companiile în protejarea drepturilor lor prin intermediul ambasadei de la Washington.

Cu exporturi de aproape 800 de milioane de dolari, SUA este una dintre primele trei pieţe de export ale Italiei pentru paste, un aliment de bază al patrimoniului culinar al ţării şi un important produs de export. În 2024, exporturile totale de paste ale Italiei s-au ridicat la peste patru miliarde de euro, cu o cantitate de aproape 2,5 milioane de tone vândută în străinătate, potrivit datelor agenţiei naţionale de statistică ISTAT.

Principalul organism de lobby al mediului de afaceri din Italia, Confindustria, şi-a revizuit joi previziunile de creştere economică pentru acest an şi anul următor, invocând impactul tarifelor americane şi al tensiunilor geopolitice asupra exporturilor.

