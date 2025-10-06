Trump, de acord cu propunerea lui Putin. „Pare o idee bună”

06-10-2025 | 07:12
trump si putin
Getty

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate „pare o idee bună”, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Sabrina Saghin

Luna trecută, Putin s-a oferit să menţină în mod voluntar limitele care restricţionează dimensiunea celor două cele mai mari arsenale nucleare din lume, stabilite în acordul New START din 2010, care expiră în februarie, dacă SUA vor face acelaşi lucru.

„Mi se pare o idee bună”, le-a spus Trump reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă, când a fost întrebat despre propunerea lui Putin.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat săptămâna trecută că Moscova încă aşteaptă răspunsul lui Trump la oferta lui Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate, odată ce un tratat cheie de control al armamentului va expira.

Tensiunile dintre SUA şi Rusia cresc

Orice acord privind continuarea limitării armelor nucleare ar contrasta cu tensiunile crescânde dintre Statele Unite şi Rusia de la întâlnirea dintre Trump şi Putin din Alaska, la mijlocul lunii august, având în vedere incursiunile raportate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO.

Donald Trump
Americanii vor să reducă de 15 ori cota de refugiați care vor fi acceptați pe teritoriul SUA. Cea mai redusă cotă din istorie

Într-un filmuleţ video difuzat duminică, Putin a avertizat că decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a lovi în adâncul teritoriului rus ar distruge relaţiile Moscovei cu Washingtonul.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat luna trecută că Washingtonul ia în considerare solicitarea Ucrainei de a obţine rachete care ar putea lovi adânc în Rusia, inclusiv Moscova, deşi nu este clar dacă s-a luat o decizie finală.

Rachetele Tomahawk reaprind disputa

Trump, care şi-a exprimat dezamăgirea faţă de Putin pentru că nu a luat măsuri pentru a pune capăt războiului din Ucraina, nu a fost întrebat direct duminică despre perspectiva furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Acest lucru va duce la distrugerea relaţiilor noastre sau, cel puţin, a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii”, a declarat Putin într-un video difuzat duminică de reporterul televiziunii de stat ruseşti Pavel Zarubin.

Un oficial american şi alte trei surse au declarat pentru Reuters că dorinţa administraţiei Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune în Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA şi altor utilizări.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 de kilometri. Dacă Ucraina ar primi rachetele, Kremlinul şi toată Rusia europeană s-ar afla în raza de acţiune a acestora.

Citește și...
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte
Romania, te iubesc!
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte

Țara proiectelor neterminate, partea I. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizăm” eșecul.

Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Stiri actuale
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși
Stiri Politice
Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să devină consilier prezidențial pentru politică internă, iar profesorul Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu care se va întoarce la MAE și va primi un post de ambasador.

