Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat miercuri, alături de fiica sa, la festivitățile de Anul Nou din Phenian. La eveniment au luat parte sute de mii de nord-coreeni.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece și dansuri patriotice și o demonstrație de taekwondo, a informat joi agenția de presă oficială KCNA.

Fiica lui Kim, Ju-ae, pe care unii analiști o consideră favorită pentru a-i succeda, l-a însoțit pe Kim în timpul sărbătorilor, îmbrățișând copii alături de tatăl ei, stând lângă el și ținându-l de mână, potrivit fotografiilor publicate de KCNA.

Într-un discurs, Kim a lăudat eforturile poporului nord-coreean care au dus la „succese și schimbări fenomenale” în 2025 și a făcut apel la unitatea lor, întrucât un congres important al partidului, care se va ține la începutul anului 2026, va stabili direcția viitoare a țării.

Se așteaptă ca Coreea de Nord să organizeze în curând cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, care va stabili planurile țării pentru următorii cinci ani în diverse domenii, precum dezvoltarea nucleară și a armelor, precum și economia.

Kim a transmis, de asemenea, un mesaj de Anul Nou trupelor nord-coreene care luptă de partea Rusiei în războiul din Ucraina, numindu-le „cea mai mare forță și mândrie și un pilon puternic” al țării și spunând că așteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu ele acasă.

„Fiți curajoși. În spatele vostru se află Phenianul și Moscova”, a spus Kim în mesaj, potrivit KCNA, citată de Reuters.

