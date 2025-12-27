Kim Jong Un a lăudat „sângele” vărsat alături de ruşi în Ucraina. „Un an cu adevărat semnificativ”

Stiri externe
27-12-2025 | 07:15
Kim Jong Un si putin
Getty

Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă cu aproape patru ani, potrivit agenţiilor de informaţii sud-coreene şi occidentale.

Alianța Phenian–Moscova în contextul războiului din Ucraina

În mesajul său, publicat vineri de agenţia oficială de presă KCNA, Kim a declarat că 2025 a fost un „an cu adevărat semnificativ” în alianţa dintre Phenian şi Moscova, consolidată de faptul că au „împărţit sângele, viaţa şi moartea în aceleaşi tranşee”.

Coreea de Nord a confirmat abia în aprilie că a desfăşurat trupe pentru a sprijini campania militară a Rusiei împotriva Ucrainei şi că soldaţi nord-coreeni au fost ucişi în luptă.

Mai devreme, în decembrie, Phenianul a recunoscut trimiterea de trupe pentru a demina regiunea Kursk din Rusia, lângă frontiera cu Ucraina, în august 2025. Cel puţin nouă soldaţi dintr-un regiment de geniu au fost ucişi în timpul acestei desfăşurări de 120 de zile, a recunoscut Kim Jong Un într-un discurs rostit pe 12 decembrie, la întoarcerea unităţii.

Citește și
Kim Jong-un si Putin
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord

Liderul nord-coreean i-a transmis urări de Anul Nou lui Vladimir Putin la o zi după ce a ordonat creşterea producţiei de rachete pentru 2026. Phenianul şi-a intensificat semnificativ testele de rachete în ultimii ani, urmărind, potrivit analiştilor, să îşi îmbunătăţească capacităţile de lovitură de precizie, să provoace Statele Unite şi Coreea de Sud şi să testeze arme pentru export către aliatul său rus.

Coreea de Nord şi Rusia s-au apropiat de când Moscova a lansat invazia Ucrainei, în februarie 2022. Pe lângă trimiterea de trupe pentru a lupta pentru Rusia, Phenianul a furnizat Moscovei obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

În schimb, Rusia trimite Coreei de Nord ajutor financiar, tehnologie militară şi provizii alimentare şi energetice, au indicat analiştii.

Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, coreea de nord, kim jong-un,

Dată publicare: 27-12-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Kim Jong Un ordonă extinderea producției de rachete. Phenianul pregătește noi uzine pentru cererea militară în creștere
Stiri externe
Kim Jong Un ordonă extinderea producției de rachete. Phenianul pregătește noi uzine pentru cererea militară în creștere

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat "extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, scrie AFP.

 

De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord
Stiri externe
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord

Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord - țări care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina - într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat agenţia oficială nord-coreeană.

Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă. FOTO
Stiri externe
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă. FOTO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24.

Recomandări
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult
Stiri Economice
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

În 2026 impozitele pe locuințe vor crește mai mult decât de obicei, a decis Guvernul. Taxele se vor mări cu aproape 80%, însă au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, așa că în unele cazuri, creșterea va fi dublă sau chiar triplă.

Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă
Stiri externe
Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă

La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie, relatează CNN. 

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica
Stiri Diverse
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica

În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii, care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Decembrie 2025

53:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28