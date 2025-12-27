Kim Jong Un a lăudat „sângele” vărsat alături de ruşi în Ucraina. „Un an cu adevărat semnificativ”

Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă cu aproape patru ani, potrivit agenţiilor de informaţii sud-coreene şi occidentale.

Alianța Phenian–Moscova în contextul războiului din Ucraina

În mesajul său, publicat vineri de agenţia oficială de presă KCNA, Kim a declarat că 2025 a fost un „an cu adevărat semnificativ” în alianţa dintre Phenian şi Moscova, consolidată de faptul că au „împărţit sângele, viaţa şi moartea în aceleaşi tranşee”.

Coreea de Nord a confirmat abia în aprilie că a desfăşurat trupe pentru a sprijini campania militară a Rusiei împotriva Ucrainei şi că soldaţi nord-coreeni au fost ucişi în luptă.

Mai devreme, în decembrie, Phenianul a recunoscut trimiterea de trupe pentru a demina regiunea Kursk din Rusia, lângă frontiera cu Ucraina, în august 2025. Cel puţin nouă soldaţi dintr-un regiment de geniu au fost ucişi în timpul acestei desfăşurări de 120 de zile, a recunoscut Kim Jong Un într-un discurs rostit pe 12 decembrie, la întoarcerea unităţii.

Liderul nord-coreean i-a transmis urări de Anul Nou lui Vladimir Putin la o zi după ce a ordonat creşterea producţiei de rachete pentru 2026. Phenianul şi-a intensificat semnificativ testele de rachete în ultimii ani, urmărind, potrivit analiştilor, să îşi îmbunătăţească capacităţile de lovitură de precizie, să provoace Statele Unite şi Coreea de Sud şi să testeze arme pentru export către aliatul său rus.

Coreea de Nord şi Rusia s-au apropiat de când Moscova a lansat invazia Ucrainei, în februarie 2022. Pe lângă trimiterea de trupe pentru a lupta pentru Rusia, Phenianul a furnizat Moscovei obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

În schimb, Rusia trimite Coreei de Nord ajutor financiar, tehnologie militară şi provizii alimentare şi energetice, au indicat analiştii.

