Ce a spus Coreea de Nord despre după atacul americanilor asupra Venezuelei. Înainte, Phenianul lansase rachete balistice

Coreea de Nord a denunțat atacurile SUA asupra Venezuelei ca fiind „cea mai gravă formă de încălcare a suveranității”, a declarat duminică agenția de știri de stat KCNA.

„Incidentul este un alt exemplu care confirmă încă o dată natura necinstită și brutală a Statelor Unite”, a declarat KCNA, citând un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Coreei de Nord, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută după ce Coreea de Nord a lansat rachete balistice duminică dimineață, în ziua în care liderul Coreei de Sud a început o vizită de stat în China, principalul aliat al Phenianului.

Phenianul a declarat că situația actuală din Venezuela „a avut consecințe catastrofale asupra asigurării identității structurii relațiilor regionale și internaționale”.

Așadar, Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice din capitala Phenian către marea din largul coastei de est, duminică, în jurul orei 7:50, ora locală, a anunţat armata sud-coreeană, potrivit Reuters.

Prima lansare de rachete balistice a Coreei de Nord în ultimele două luni are loc în contextul vizitei de stat a preşedintelui sud-coreean Lee Jae-Myung în China, care începe duminică şi în cadrul căreia Seulul a declarat că va discuta despre pacea în peninsula coreeană.

”Armata noastră a întărit supravegherea şi vigilenţa în pregătirea pentru noi lansări”, a transmis Statul Major Interarme într-un comunicat de presă, precizând că face schimb de informaţii cu Statele Unite şi Japonia.

Se consideră că rachetele au căzut deja, potrivit Ministerului Apărării din Japonia.

Phenianul a testat ultima dată o rachetă balistică în noiembrie.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut dublarea capacităţii de producţie a armelor tactice ghidate în timpul ultimei sale vizite la o fabrică de muniţii, sâmbătă, a relatat presa de stat nord-coreeană.

În ultimele săptămâni, Kim a făcut o serie de vizite la fabrici care produc arme, precum şi la un submarin cu propulsie nucleară, şi a supravegheat testele cu rachete înaintea celui de-al nouălea Congres al Partidului Muncitorilor din acest an, pentru a stabili obiectivele politice majore.

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, îl va primi pe Lee într-o vizită de stat, care începe duminică.

Wi Sung-lac, consilierul de securitate al lui Lee, a declarat că Seulul se aşteaptă ca Beijingul să joace un rol în promovarea păcii în peninsula coreeană, fără a da detalii despre agenda summit-ului.

Agenda lui Lee cu Xi include convingerea Chinei să faciliteze dialogul cu Coreea de Nord, au spus experţii, într-un moment în care Coreea de Nord a respins demersurile lui Lee.

