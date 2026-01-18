Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după o operație suferită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit

Stiri actuale
18-01-2026 | 12:26
Spital
Pro Tv

Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.

autor
Mihaela Ivăncică

Anunţul a fost făcut de avocatul familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

”Cu profundă durere vă aducem la cunoştinţă că Denis, băieţelul de doar 2 ani şi jumătate, aflat în moarte cerebrală, s-a stins din viaţă în cursul nopţii trecute”, a transmis Ghiulfer-Aisun Ismail pe pagina ei de socializare.

Familia copilului a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore.

Avocatul Ghiulfer-Aisun Ismail a declarat că au trecut nouă ore de la prezentarea băieţelului în UPU şi până la intervenţia chirurgicală.

Citește și
protest spital buzau
Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație

”În ceea ce priveşte băieţelul, a durat nouă ore de la momentul la care copilul a intrat pe secţia de UPU până a ajuns să-i facă o operaţie. Au preferat să-l plimbe pe la ORL pentru că de durere îşi muşcase obrăjiorul, în loc să se facă un CT unde s-au văzut leziunile pe care le avea copilul, iar ulterior, copilul a ieşit în comă indusă din operaţie. Pentru un minor în comă indusă, câte zile a stat, nu a fost văzut de un medic de gardă. Medicul de gardă de pe secţia de ATI nu a fost prezent fizic în seara respectivă, ci a comunicat cu asistentele prin mesaje de WhatsApp”, a afirmat Ghiulfer-Aisun Ismail, la începutul acestei săptămâni.

De asemenea, o fetiţă de şase ani a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa, fiind internată în prezent la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri.

”A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate şi la acest moment se analizează”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Crina Kibedi.

Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, copil, deces, operatie,

Dată publicare: 18-01-2026 12:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză Spitalul Județean Constanța. Minorul este în moarte cerebrală după operație
Stiri actuale
Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză Spitalul Județean Constanța. Minorul este în moarte cerebrală după operație

Familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.

Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație
Stiri actuale
Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație

Mai multe persoane au protestat spontan, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a murit înainte de operație.

O tânără a murit la o lună și jumătate după o operație la Galați, infectată cu o bacterie din spital
Stiri Sociale
O tânără a murit la o lună și jumătate după o operație la Galați, infectată cu o bacterie din spital

O tânără de 26 de ani a murit după o lună și jumătate de internare, iar familia acuză o infecție intraspitalicească. Fata a ajuns inițial la Spitalul de Urgență din Galați cu o formă gravă de pancreatită și a fost operată.  

Primul RMN mobil din România, instalat la Spitalul „Nicolae Oblu” din Iași. Investigații rapide chiar în sala de operație
Stiri Sanatate
Primul RMN mobil din România, instalat la Spitalul „Nicolae Oblu” din Iași. Investigații rapide chiar în sala de operație

Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași este primul din România dotat cu un sistem RMN mobil, capabil să realizeze investigații direct în sala de operație sau în terapie intensivă.

Pacienții cu probleme cardiace din Onești vor beneficia de un angiograf modern. Prima operație a fost transmisă live
Stiri Sanatate
Pacienții cu probleme cardiace din Onești vor beneficia de un angiograf modern. Prima operație a fost transmisă live

La Oneşti, în județul Bacău, pacienții au la dispoziție acum și un angiograf. Sute de oameni bolnavi din zona Moldovei scapă de corvoada unei programări la marile centrele universitare din ţară. Erau nevoiți să aștepte și câteva luni.

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59