Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie

Stiri externe
18-01-2026 | 12:12
Ucraina, Zaporojie
AFP

Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunţat duminică autorităţile instalate de Moscova, informează AFP.

autor
Ioana Andreescu

„În urma unui atac inamic asupra infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte din regiunea Zaporojie a fost lăsată fără curent electric", a anunţat pe Telegram Evgheni Baliţki, care guvernează zonele ocupate de Rusia în acest teritoriu.

Potrivit lui Baliţki, 213.000 de abonaţi şi 386 de localităţi din regiunea Zaporojie sunt în prezent lipsiţi de electricitate în urma acestui atac.

Guvernatorul instalat de Moscova în regiunea vecină Herson, Vladimir Saldo, a raportat în seara zilei de sâmbătă bombardarea de către Ucraina a unei substaţii electrice care a tăiat curentul în 14 oraşe şi 450 de sate. Ulterior, el a anunţat că alimentarea cu curent electric a fost restabilită după lucrări de reparaţie de urgenţă.

Rusia şi-a înmulţit la rândul său loviturile masive asupra reţelei energetice ucrainene

Rusia şi-a înmulţit la rândul său în ultimele luni loviturile masive asupra reţelei energetice ucrainene, provocând pene de curent şi de termoficare de amploare.

Citește și
Război Ucraina 1
Financial Times: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza

Această situaţie l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare "stare de urgenţă" în acest sector şi să ordone majorarea importurilor de electricitate ale ţării.

„Situaţia în sectorul energetic rămâne dificilă, însă noi facem tot posibilul pentru a restabili toate serviciile în cel mai scurt timp posibil", a declarat Zelenski duminică dimineaţa.

Potrivit forţelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în timpul nopţii 201 de drone, dintre care 167 au fost doborâte. Două persoane au fost ucise, potrivit lui Zelenski.

Ministerul Apărării rus a raportat la rândul său că a doborât 63 de drone ucrainene în timpul nopţii, un atac care a făcut mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor locale.

O clădire istorică din Argeș a fost mistuită de flăcări. Incendiul a pornit de la joaca unor copii

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, atacuri,

Dată publicare: 18-01-2026 12:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
Peste 163.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost confirmați de presă. Cifrele reale ar putea fi însă mult mai mari
Stiri externe
Peste 163.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost confirmați de presă. Cifrele reale ar putea fi însă mult mai mari

Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

Financial Times: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza
Stiri externe
Financial Times: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.

România va construi un drum unicat, cu dublu rol, militar și civil. Proiectul prevede și lucrări în Ucraina | FOTO
Stiri Sociale
România va construi un drum unicat, cu dublu rol, militar și civil. Proiectul prevede și lucrări în Ucraina | FOTO

CNAIR a lansat licitaţia pentru "capătul de nord" al Drumului Expres Suceava - Siret, lotul 3 Bălcăuţi - Siret urmând să aibă un rol dual: civil şi militar, a informat, vineri, directorul general Cristian Pistol.

 

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59