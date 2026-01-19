Șeful ONU: Pentru SUA, puterea lor e mai importantă decât legea internațională. ”Trebuie să-i înfruntăm pe cei puternici”

Stiri externe
19-01-2026 | 13:06
trump onu
Shutterstock

Pentru SUA, propria putere este mai importantă decât legea internațională, iar ONU a devenit ineficientă din cauza faptului că o mână de țări își impun voința, a declarat Antonio Guterres, secretarul general al ONU.

 

autor
Cristian Anton

SUA acționează cu impunitate și consideră că puterea lor contează mai mult decât dreptul internațional, a declarat șeful ONU pentru BBC.

Într-o declarație la emisiunea Today de la BBC Radio 4, secretarul general al ONU, António Guterres, a spus că Washingtonului are ”convingerea clară” că soluțiile multilaterale sunt irelevante.

Ceea ce contează, a continuat el, este „exercitarea puterii și influenței Statelor Unite și doar uneori, în acest sens, prin normele dreptului internațional”.

Comentariile sale vin la câteva săptămâni după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele acesteia - și în contextul amenințărilor repetate ale lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Citește și
consiliul de securitate onu
La ONU, aliați și inamici ai SUA denunță „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. SUA invocă aplicarea legii

Guterres a spus că el crede că principiile fondatoare ale ONU - inclusiv egalitatea statelor membre - sunt acum amenințate.

Președintele Donald Trump a criticat anterior vehement Organizația Națiunilor Unite.

El și-a folosit discursul de la Adunarea Generală din septembrie anul trecut pentru a pune la îndoială însăși scopul acesteia, susținând că „a pus capăt la șapte războaie care păreau de nesfârșit” de unul singur și că ONU „nici măcar nu a încercat să ajute în niciunul dintre ele”.

Mai târziu mi-am dat seama că ONU nu era acolo pentru noi”, a spus el.

Confruntat cu această evaluare condamnabilă, Guterres a recunoscut că organizația sa se străduie să-i oblige pe membri să respecte legile internaționale prevăzute în Carta ONU.

ONU era „extrem de implicată” în rezolvarea conflictelor globale majore, a insistat el. „Dar ONU nu are nicio putere de influență” - marile puteri au o putere de influență mai mare.

”Există cei care cred că puterea legii ar trebui înlocuită de legea puterii”

Șeful ONU a pus la îndoială faptul că această putere suplimentară ar putea fi folosită pentru a produce soluții reale și durabile la aceste conflicte sau doar pentru obținerea de soluții rapide. «Există o mare diferență între cele două lucruri», a remarcat el.

Guterres a mai spus că organizația sa avea nevoie de reformă pentru a aborda «problemele și provocările dramatice» cu care se confruntă cei 193 de membri ai săi.

«Există cei care cred că puterea legii ar trebui înlocuită de legea puterii», a spus șeful ONU.

«Într-adevăr, atunci când vedem politica actuală a Statelor Unite, există o convingere clară că soluțiile multilaterale nu sunt relevante și că ceea ce contează este exercitarea puterii și a influenței Statelor Unite și doar uneori, în acest sens, de normele dreptului internațional».

El a sugerat că, acum, Consiliul de Securitate al ONU - conceput pentru a menține pacea și securitatea internațională - nu mai reprezintă lumea și este «ineficient».

Oricare dintre membrii permanenți ai Consiliului - Franța, China, Rusia, Regatul Unit sau SUA - poate în prezent să exercite dreptul de veto asupra rezoluțiilor. Atât Rusia, cât și SUA au folosit această putere pentru a zădărnici eforturile globale de a pune capăt războaielor din Ucraina și Gaza.

Guterres a susținut că vetourile sunt folosite pentru a promova interesele membrilor individuali și a criticat faptul că „trei țări europene” sunt membri permanenți.

El a cerut modificări ale componenței Consiliului - pentru a-și „recăpăta legitimitatea” și a „da voce întregii lumi” - și pentru a limita puterile de veto, în scopul de a evita „blocaje” inacceptabile.

Guterres – fost prim-ministru portughez – a preluat conducerea ONU în 2017 și va părăsi funcția la sfârșitul acestui an.

În discursul său anual adresat Adunării Generale, folosit în mod tradițional pentru a identifica prioritățile organizației, el a avertizat asupra unei lumi în haos, „plină de conflicte, impunitate, inegalitate și imprevizibilitate” și a identificat „încălcările obraznice ale dreptului internațional” ca fiind una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă ordinea globală.

”Dacă nu-i confruntăm pe cei puternici, nu vom putea niciodată să avem o lume mai bună”

Unul dintre conflictele în curs pe care Guterres le-a identificat ca fiind esențiale pentru ONU a fost cel din Gaza.

În mare parte a războiului, a fost împiedicată distribuiea de ajutoare în Fâșie, deoarece Israelul a blocat organizațiile umanitare internaționale să le aducă în teritoriu.

La un moment dat, Israelul a susținut chiar un contractor extern – Organizația Umanitară din Gaza – pentru a face munca pe care ONU o desfășurase în mod tradițional timp de decenii. Sute de palestinieni au fost uciși încercând să acceseze alimente la centrele GHF.

Când a fost întrebat dacă vede ONU ca fiind neputincioasă în Gaza, unde ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus, el a spus: „Desigur, dar să fim clari”.

Multă vreme, Israelul a spus că ajutorul umanitar nu a fost distribuit deoarece ONU nu a fost capabilă să facă acest lucru. Desigur, ori de câte ori Israelul nu ne-a permis să intrăm în Gaza, noi nu am putut intra în Gaza. Și apoi a existat un armistițiu și un flux masiv de ajutor umanitar”.

Șeful ONU a subliniat: „Eram pregătiți, cu condiția să putem intra”.

Acum câteva zile, Guterres a declarat Adunării Generale a ONU că modul „rezolvării problemelor din 1945” nu va rezolva problemele din 2026, referindu-se la structura fondatoare a organizației.

Provocările continuă să apară, odată cu schimbarea conducerii forțată de SUA în Venezuela, forțele regimului din Iran care au ucis mii de protestatari și obiectivul declarat al lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Întrebările despre moartea multilateralismului - și eșecul unor lideri mondiali de a se exprima și de a apăra statul dreptului internațional - devin din ce în ce mai puternice.

Dar Antonio Guterres a spus că rămâne optimist.

Cred că oamenii sunt uneori reticenți în a-i confrunta pe cei puternici. Dar adevărul este că, dacă nu-i confruntăm pe cei puternici, nu vom putea niciodată să avem o lume mai bună”.

Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: donald trump, statele unite ale americii, putere, critici, antonio guterres, secretarul general al onu,

Dată publicare: 19-01-2026 13:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Decizie istorică: Trump scoate SUA din tratatul ONU pentru climă - lovitură majoră pentru lupta împotriva încălzirii globale
Stiri externe
Decizie istorică: Trump scoate SUA din tratatul ONU pentru climă - lovitură majoră pentru lupta împotriva încălzirii globale

Președintele Donald Trump retrage Statele Unite din tratatul-cadru global privind schimbările climatice, într-o mișcare care intensifică eforturile sale de a inversa ani de negocieri internaționale menite să abordeze creșterea temperaturilor.

 

La ONU, aliați și inamici ai SUA denunță „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. SUA invocă aplicarea legii
Stiri externe
La ONU, aliați și inamici ai SUA denunță „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. SUA invocă aplicarea legii

SUA s-au confruntat luni cu condamnări pe scară largă pentru „crima de agresiune” din Venezuela, la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relatează The Guardian.

Reuters: SUA îndeamnă ONU să izoleze Cuba din cauza implicării luptătorilor săi în războiul din Ucraina
Stiri externe
Reuters: SUA îndeamnă ONU să izoleze Cuba din cauza implicării luptătorilor săi în războiul din Ucraina

Administrația Trump face lobby la ONU pentru a bloca o rezoluție ce cere ridicarea embargoului asupra Cubei, invocând sprijinul Havanei pentru războiul Rusiei în Ucraina, potrivit unui document al Departamentului de Stat citat de Reuters.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă
Stiri externe
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă

Într-un discurs de aproape o oră, la Adunarea Generală a ONU, Donald Trump a declanșat un atac virulent la adresat forului mondial. A acuzat Organizația Națiunilor Unite că nu face decât să trimită scrisori pline de vorbe goale.

Recomandări
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”
Stiri Politice
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Ianuarie 2026

48:13

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28