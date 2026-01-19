Șeful ONU: Pentru SUA, puterea lor e mai importantă decât legea internațională. ”Trebuie să-i înfruntăm pe cei puternici”

Pentru SUA, propria putere este mai importantă decât legea internațională, iar ONU a devenit ineficientă din cauza faptului că o mână de țări își impun voința, a declarat Antonio Guterres, secretarul general al ONU.

SUA acționează cu impunitate și consideră că puterea lor contează mai mult decât dreptul internațional, a declarat șeful ONU pentru BBC.

Într-o declarație la emisiunea Today de la BBC Radio 4, secretarul general al ONU, António Guterres, a spus că Washingtonului are ”convingerea clară” că soluțiile multilaterale sunt irelevante.

Ceea ce contează, a continuat el, este „exercitarea puterii și influenței Statelor Unite și doar uneori, în acest sens, prin normele dreptului internațional”.

Comentariile sale vin la câteva săptămâni după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele acesteia - și în contextul amenințărilor repetate ale lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Guterres a spus că el crede că principiile fondatoare ale ONU - inclusiv egalitatea statelor membre - sunt acum amenințate.

Președintele Donald Trump a criticat anterior vehement Organizația Națiunilor Unite.

El și-a folosit discursul de la Adunarea Generală din septembrie anul trecut pentru a pune la îndoială însăși scopul acesteia, susținând că „a pus capăt la șapte războaie care păreau de nesfârșit” de unul singur și că ONU „nici măcar nu a încercat să ajute în niciunul dintre ele”.

„Mai târziu mi-am dat seama că ONU nu era acolo pentru noi”, a spus el.

Confruntat cu această evaluare condamnabilă, Guterres a recunoscut că organizația sa se străduie să-i oblige pe membri să respecte legile internaționale prevăzute în Carta ONU.

ONU era „extrem de implicată” în rezolvarea conflictelor globale majore, a insistat el. „Dar ONU nu are nicio putere de influență” - marile puteri au o putere de influență mai mare.

”Există cei care cred că puterea legii ar trebui înlocuită de legea puterii”

Șeful ONU a pus la îndoială faptul că această putere suplimentară ar putea fi folosită pentru a produce soluții reale și durabile la aceste conflicte sau doar pentru obținerea de soluții rapide. «Există o mare diferență între cele două lucruri», a remarcat el.

Guterres a mai spus că organizația sa avea nevoie de reformă pentru a aborda «problemele și provocările dramatice» cu care se confruntă cei 193 de membri ai săi.

«Există cei care cred că puterea legii ar trebui înlocuită de legea puterii», a spus șeful ONU.

«Într-adevăr, atunci când vedem politica actuală a Statelor Unite, există o convingere clară că soluțiile multilaterale nu sunt relevante și că ceea ce contează este exercitarea puterii și a influenței Statelor Unite și doar uneori, în acest sens, de normele dreptului internațional».

El a sugerat că, acum, Consiliul de Securitate al ONU - conceput pentru a menține pacea și securitatea internațională - nu mai reprezintă lumea și este «ineficient».

Oricare dintre membrii permanenți ai Consiliului - Franța, China, Rusia, Regatul Unit sau SUA - poate în prezent să exercite dreptul de veto asupra rezoluțiilor. Atât Rusia, cât și SUA au folosit această putere pentru a zădărnici eforturile globale de a pune capăt războaielor din Ucraina și Gaza.

Guterres a susținut că vetourile sunt folosite pentru a promova interesele membrilor individuali și a criticat faptul că „trei țări europene” sunt membri permanenți.

El a cerut modificări ale componenței Consiliului - pentru a-și „recăpăta legitimitatea” și a „da voce întregii lumi” - și pentru a limita puterile de veto, în scopul de a evita „blocaje” inacceptabile.

Guterres – fost prim-ministru portughez – a preluat conducerea ONU în 2017 și va părăsi funcția la sfârșitul acestui an.

În discursul său anual adresat Adunării Generale, folosit în mod tradițional pentru a identifica prioritățile organizației, el a avertizat asupra unei lumi în haos, „plină de conflicte, impunitate, inegalitate și imprevizibilitate” și a identificat „încălcările obraznice ale dreptului internațional” ca fiind una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă ordinea globală.

”Dacă nu-i confruntăm pe cei puternici, nu vom putea niciodată să avem o lume mai bună”

Unul dintre conflictele în curs pe care Guterres le-a identificat ca fiind esențiale pentru ONU a fost cel din Gaza.

În mare parte a războiului, a fost împiedicată distribuiea de ajutoare în Fâșie, deoarece Israelul a blocat organizațiile umanitare internaționale să le aducă în teritoriu.

La un moment dat, Israelul a susținut chiar un contractor extern – Organizația Umanitară din Gaza – pentru a face munca pe care ONU o desfășurase în mod tradițional timp de decenii. Sute de palestinieni au fost uciși încercând să acceseze alimente la centrele GHF.

Când a fost întrebat dacă vede ONU ca fiind neputincioasă în Gaza, unde ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus, el a spus: „Desigur, dar să fim clari”.

„Multă vreme, Israelul a spus că ajutorul umanitar nu a fost distribuit deoarece ONU nu a fost capabilă să facă acest lucru. Desigur, ori de câte ori Israelul nu ne-a permis să intrăm în Gaza, noi nu am putut intra în Gaza. Și apoi a existat un armistițiu și un flux masiv de ajutor umanitar”.

Șeful ONU a subliniat: „Eram pregătiți, cu condiția să putem intra”.

Acum câteva zile, Guterres a declarat Adunării Generale a ONU că modul „rezolvării problemelor din 1945” nu va rezolva problemele din 2026, referindu-se la structura fondatoare a organizației.

Provocările continuă să apară, odată cu schimbarea conducerii forțată de SUA în Venezuela, forțele regimului din Iran care au ucis mii de protestatari și obiectivul declarat al lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Întrebările despre moartea multilateralismului - și eșecul unor lideri mondiali de a se exprima și de a apăra statul dreptului internațional - devin din ce în ce mai puternice.

Dar Antonio Guterres a spus că rămâne optimist.

„Cred că oamenii sunt uneori reticenți în a-i confrunta pe cei puternici. Dar adevărul este că, dacă nu-i confruntăm pe cei puternici, nu vom putea niciodată să avem o lume mai bună”.

