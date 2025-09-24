BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC . Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Donald Trump s-a aflat după câțiva ani din nou la sediul ONU din New York și a susținut un discurs care a durat de patru ori mai mult decât fusese programat inițial. Pentru susținătorii săi, acest speech va fi văzut ca un trumpism nefiltrat - pentru criticii săi, un trumpism dezlănțuit.

Timp de aproape o oră, și-a luat la țintă oponenții și ideile lor, atacându-i unul câte unul în timp ce făcea turul lumii. A început acasă, lăudând Statele Unite și pe sine însuși. A spus că SUA trăiesc o epocă de aur și a repetat afirmația sa mult disputată că a pus capăt personal la șapte războaie, lucru despre care a susținut că merită un Premiu Nobel pentru Pace.

Dar apoi președintele și-a atacat gazdele. ONU, a spus el, nu l-a ajutat în procesul de pace. A pus la îndoială scopul organizației, spunând că are un potențial extraordinar, dar nu se ridică la înălțimea acestuia. Tot ce a făcut, a susținut el, a fost să scrie scrisori puternice care nu au avut urmări sau acțiuni. Cuvintele goale, a spus el, nu au pus capăt războaielor.

De asemenea, a atacat ONU pentru ajutorul acordat solicitanților de azil care sperau să intre în SUA, spunând: „ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și nu să le finanțeze”. Președintele a atacat chiar ONU pentru o scară rulantă și un teleprompter defect care i-au perturbat vizita și discursul.

La un anumit nivel, are dreptate. Mulți analiști pun la îndoială eficacitatea ONU în rezolvarea conflictelor din aceste zile, subliniind în special blocajul din Consiliul de Securitate și birocrația lipsită de reacție a organismului.

Dar la un alt nivel, Trump însuși poate fi văzut atât ca o cauză, cât și ca un simptom al lipsei de eficacitate a ONU - deoarece consideră că crizele globale sunt cel mai bine rezolvate de oameni puternici ca el care se reunesc și încheie un acord, nu folosind organismele multilaterale precum ONU pentru a găsi soluții colective. Sub Trump, SUA și-au retras o mare parte din finanțarea ONU, lăsând organismul obligat să-și reducă activitatea umanitară în întreaga lume.

Donald Trump și-a rezervat probabil cea mai mare critică pentru aliații săi europeni, atacând continentul pentru investițiile în energia regenerabilă și deschiderea granițelor sale pentru migrație.

„Europa are probleme serioase. A fost invadată de o forță de imigranți ilegali cum nimeni nu a mai văzut până acum... Atât imigrația, cât și ideile energetice sinucigașe vor fi moartea Europei Occidentale”, a spus el.

Schimbările climatice, a susținut el cu un glas tare, au fost „cea mai mare escrocherie comisă vreodată asupra lumii” și au împovărat țările europene cu costuri energetice ridicate în comparație cu combustibilii fosili. El a criticat în special guvernul britanic pentru impunerea de noi taxe pe petrolul din Marea Nordului.

„Dacă nu scapi de escrocheria energiei verzi, țara ta va da faliment”, a spus el.

„Iubesc Europa. Îi iubesc pe oamenii Europei. Și urăsc să o văd devastată de energie și imigrație. Acest monstru cu două cozi distruge tot ce-i iese în cale... vrei să fii corect politic și îți distrugi moștenirea.”

Acesta reflectă ceea ce a spus președintele în timpul vizitei sale de stat în Marea Britanie săptămâna trecută, când a vorbit despre importanța apărării valorilor a ceea ce el a numit „lumea vorbitoare de limbă engleză”.

