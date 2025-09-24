BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Stiri externe
24-09-2025 | 15:57
Donald Trump la sediul ONU
IMAGO

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

autor
Stirileprotv

Donald Trump s-a aflat după câțiva ani din nou la sediul ONU din New York și a susținut un discurs care a durat de patru ori mai mult decât fusese programat inițial. Pentru susținătorii săi, acest speech va fi văzut ca un trumpism nefiltrat - pentru criticii săi, un trumpism dezlănțuit.

Timp de aproape o oră, și-a luat la țintă oponenții și ideile lor, atacându-i unul câte unul în timp ce făcea turul lumii. A început acasă, lăudând Statele Unite și pe sine însuși. A spus că SUA trăiesc o epocă de aur și a repetat afirmația sa mult disputată că a pus capăt personal la șapte războaie, lucru despre care a susținut că merită un Premiu Nobel pentru Pace.

Dar apoi președintele și-a atacat gazdele. ONU, a spus el, nu l-a ajutat în procesul de pace. A pus la îndoială scopul organizației, spunând că are un potențial extraordinar, dar nu se ridică la înălțimea acestuia. Tot ce a făcut, a susținut el, a fost să scrie scrisori puternice care nu au avut urmări sau acțiuni. Cuvintele goale, a spus el, nu au pus capăt războaielor.

De asemenea, a atacat ONU pentru ajutorul acordat solicitanților de azil care sperau să intre în SUA, spunând: „ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și nu să le finanțeze”. Președintele a atacat chiar ONU pentru o scară rulantă și un teleprompter defect care i-au perturbat vizita și discursul.

Citește și
Vlad Plahotniuc
Grecia ar pregăti extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

La un anumit nivel, are dreptate. Mulți analiști pun la îndoială eficacitatea ONU în rezolvarea conflictelor din aceste zile, subliniind în special blocajul din Consiliul de Securitate și birocrația lipsită de reacție a organismului.

Dar la un alt nivel, Trump însuși poate fi văzut atât ca o cauză, cât și ca un simptom al lipsei de eficacitate a ONU - deoarece consideră că crizele globale sunt cel mai bine rezolvate de oameni puternici ca el care se reunesc și încheie un acord, nu folosind organismele multilaterale precum ONU pentru a găsi soluții colective. Sub Trump, SUA și-au retras o mare parte din finanțarea ONU, lăsând organismul obligat să-și reducă activitatea umanitară în întreaga lume.

Donald Trump și-a rezervat probabil cea mai mare critică pentru aliații săi europeni, atacând continentul pentru investițiile în energia regenerabilă și deschiderea granițelor sale pentru migrație.

Europa are probleme serioase. A fost invadată de o forță de imigranți ilegali cum nimeni nu a mai văzut până acum... Atât imigrația, cât și ideile energetice sinucigașe vor fi moartea Europei Occidentale”, a spus el.

Schimbările climatice, a susținut el cu un glas tare, au fost „cea mai mare escrocherie comisă vreodată asupra lumii” și au împovărat țările europene cu costuri energetice ridicate în comparație cu combustibilii fosili. El a criticat în special guvernul britanic pentru impunerea de noi taxe pe petrolul din Marea Nordului.

Dacă nu scapi de escrocheria energiei verzi, țara ta va da faliment”, a spus el.

Iubesc Europa. Îi iubesc pe oamenii Europei. Și urăsc să o văd devastată de energie și imigrație. Acest monstru cu două cozi distruge tot ce-i iese în cale... vrei să fii corect politic și îți distrugi moștenirea.”

Acesta reflectă ceea ce a spus președintele în timpul vizitei sale de stat în Marea Britanie săptămâna trecută, când a vorbit despre importanța apărării valorilor a ceea ce el a numit „lumea vorbitoare de limbă engleză”.

Sursa: BBC

Etichete: SUA, donald trump, europa, ONU, discurs,

Dată publicare: 24-09-2025 15:33

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Grecia ar pregăti extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară
Stiri externe
Grecia ar pregăti extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

Grecia vrea să îl extrădeze săptămâna aceasta pe Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru acuzații de furt bancar, anunță Reuters.

Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO
Stiri externe
Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO

Kremlinul a calificat drept "isterie" acuzaţiile privind pătrunderea unor avioane ruseşti în spaţiul aerian NATO, după ce Donald Trump a declarat că ţările Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie
Stiri externe
Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie

Moscova i-a oferit miercuri lui Donald Trump o lecție de zoologie, insistând că Rusia este „un urs” și nu „un tigru de hârtie” pe scena geopolitică.

Recomandări
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”
Stiri Politice
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Avionul ministrului spaniol al Apărării, bruiaj GPS aproape de Kalinigrad. Incidentul cu von der Leyen, repetat
Stiri externe
Avionul ministrului spaniol al Apărării, bruiaj GPS aproape de Kalinigrad. Incidentul cu von der Leyen, repetat

Un avion militar spaniol, în care se afla ministrul apărării Margarita Robles, s-a confruntat cu perturbații ale semnalului GPS, miercuri dimineața, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28