Se pregătesc pentru ce e mai rău. Coreea de Sud construiește buncăre antiatomice, sub amenințarea nucleară a Coreei de Nord

13-10-2025 | 12:07
buncar
Coreea de Sud va construi buncăre capabile să reziste atacurilor nucleare, biologice sau chimice, urmare a amenințărilor sporite din Coreea de Nord. Primul astfel de adăpost va fi amplasat sub un complex de locuințe din Seul.

 

Cristian Anton

Autorităţile din Seul plănuiesc să construiască primul adăpost civil al capitalei sud-coreene capabil să reziste unui atac nuclear sub un complex de locuinţe publice până în 2028, pentru a se proteja împotriva ameninţărilor din partea Coreei de Nord, a anunţat luni un oficial municipal, informează luni Reuters.

Guvernul metropolitan şi Corporaţia pentru Locuinţe şi Comunităţi din Seul intenţionează să amenajeze un adăpost pentru 999 de gospodării ce va fi proiectat să reziste atacurilor nucleare, biologice sau chimice, a spus oficialul.

Adăpostul din subsolul complexului de locuinţe va avea o suprafaţă de 2.147 mp, va putea găzdui până la 1.020 de persoane simultan şi va fi echipat pentru supravieţuire timp de 14 zile.

Cotidianul Seoul Shinmun, care a informat primul despre acest plan, a menţionat că aceasta este prima acţiune de acest fel a unui guvern local în faţa unei ameninţări nucleare sporite din partea Coreei de Nord.

Coreea de Sud are 19.000 de adăposturi antiaeriene, dar majoritatea nu sunt antiatomice

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că cea mai realistă cale de a reduce riscul din partea regimului de la Phenian este să se asigure o îngheţare a producţiei sale de bombe nucleare şi de rachete, dar Coreea de Nord a respins deocamdată orice încercare de demers diplomatic în acest sens.

Coreea de Sud dispune de aproximativ 19.000 de adăposturi antiaeriene la nivel naţional, dintre care peste 3.200 se află în Seul, dar majoritatea nu sunt construite pentru a proteja împotriva unor atacuri nucleare, chimice sau biologice.

Ele sunt situate, în principal, în staţii de metrou sau în subsoluri şi parcări ale unor apartamente private şi clădiri comerciale desemnate ca adăposturi cu consimţământul proprietarilor. 

