Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele

13-10-2025 | 07:10
Kim Jong-un
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa parlamentului, relatează Reuters.

 

Coreea de Nord s-a angajat să dezvolte submarine capabile să lanseze rachete balistice şi a testat astfel de rachete de pe platforme submersibile, dar nu este clar dacă Phenianul a reuşit să stăpânească tehnologia lansării de pe submarine.

De asemenea, urmăreşte dezvoltarea submarinelor cu propulsie nucleară.

Ahn a declarat în cadrul audierii Comisiei de Apărare a Parlamentului că se pare că este adevărat că nord-coreenii primesc „diverse tehnologii” pentru dezvoltarea submarinelor lor.

Ministrul a afirmat însă că este prematur să se concluzioneze că Phenianul a testat o rachetă balistică lansată de pe un submarin (SLBM).

bomba nucleara
Coreea de Nord ar deţine suficient uraniu pentru producerea a aproape 50 de bombe nucleare

Coreea de Nord şi Rusia şi-au intensificat dramatic cooperarea militară în ultimii doi ani, Phenianul desfăşurând peste 10.000 de soldaţi pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei, în schimbul asistenţei economice şi tehnologice militare, potrivit evaluărilor serviciilor de informaţii sud-coreene.

Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

