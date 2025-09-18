Studiu: Parteneriat inegal între Rusia și Coreea de Nord. Phenianul a trimis arme și soldați, dar a primit compensații minime

18-09-2025 | 12:43
soldati coreea de nord, armata coreea de nord
AFP

Cooperarea militară între Rusia şi Coreea de Nord a evidenţiat natura inegală a parteneriatului existent între aceste două ţări, conform unui studiu publicat de Fundaţia Friedrich Naumann din Germania, informează joi dpa.

Vlad Dobrea

Raportul elaborat de acest grup de reflecţie liberal, intitulat "Parteneriat inegal", afirmă că Phenianul a furnizat Moscovei cantităţi mari de arme, muniţie şi personal, în timp ce sprijinul oferit de Rusia a fost limitat, având un impact vizibil minim asupra economiei Coreei de Nord.

În Seul, cercetătoarea Olena Guseinova a estimat că, din 2023, Coreea de Nord a furnizat arme în valoare de cel puţin 5,6 miliarde de dolari şi a trimis aproximativ 15.000 de soldaţi pentru a susţine războiul Rusiei în Ucraina.

Compensarea Rusiei a fost evaluată între 450 de milioane şi 1,2 miliarde de dolari, pe baza datelor oficiale, a briefingurilor serviciilor de de informaţii şi a informaţiilor din surse deschise.

Se raportează că regimul de la Phenian a primit, în principal, provizii alimentare şi câteva sisteme de apărare aeriană, dar puţin sub formă de valută forte.

Studiul a remarcat semne de fricţiune în cadrul alianţei de facto dintre cele două ţări.

Media de stat din Coreea de Nord a recunoscut recent că ofiţeri superiori au criticat forţele ruse pentru coordonarea slabă şi erorile strategice de la începutul desfăşurării lor în războiul din Ucraina. Din aceasta s-ar putea deduce că Phenianul a dat vina pe Rusia pentru pierderile iniţial mari de trupe, a raportat publicaţia NK News cu sediul în Seul.

Serviciul de informaţii sud-coreean NIS a estimat că în jur de 2.000 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi până acum în război. Funcţionarii NIS cred, de asemenea, că liderul nord-coreean Kim Jong Un este nemulţumit de compensaţia oferită de Rusia pentru desfăşurarea trupelor nord-coreene.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat un parteneriat strategic în 2024, angajându-se să îşi ofere reciproc asistenţă militară în cazul unui atac.

Sursa: Agerpres

Guvernul rus ia în calcul creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru a ține sub control deficitul bugetar și a consolida rezervele de stat, au declarat pentru Reuters patru surse familiare cu discuțiile.

