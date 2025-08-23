Coreea de Nord avertizează asupra riscului unei confruntări cu Seulul. Tensiunile militare cresc

Stiri externe
23-08-2025 | 10:47
Kim Yo Jong
Getty

Coreea de Nord a avertizat sâmbătă Coreea de Sud cu privire la riscul unei confruntări „incontrolabile” în urma focurilor de avertisment trase de armata sud-coreeană ca răspuns la o scurtă incursiune a trupelor din Phenian.

autor
Sabrina Saghin

Incidentul, care a avut loc marţi, a fost dezvăluit de Coreea de Nord în prima zi a unei vizite în străinătate, la Tokyo şi apoi la Washington, a noului preşedinte sud-coreean Lee Jae-myung, care încearcă să reia dialogul între ţara sa şi vecinul său, care se află încă tehnic în război.

Incidentul la frontieră și răspunsul militar

Faptele s-au petrecut în timp ce soldaţii nord-coreeni lucrau la închiderea permanentă a frontierei fortificate care divide peninsula, potrivit agenţiei de stat nord-coreene KCNA, care citează un comunicat al locotenentului-general Ko Jong Chol.

Armata sud-coreeană, confirmând focurile de avertisment, a explicat că mai mulţi soldaţi din nord au traversat graniţa „în jurul orei 15:00 locale” (06:00 GMT), în timpul operaţiunilor lor în zona demilitarizată (DMZ) care separă cele două ţări, determinând trupele sale să efectueze focuri de avertisment.

Militarii nord-coreeni s-au retras imediat, a adăugat armata, precizând că supraveghează „îndeaproape mişcările trupelor nord-coreene”.

Citește și
rachete balistice
Raport: Coreea de Nord ar fi construit o bază militară pentru rachete balistice lângă graniţa cu China

Calificând incidentul drept „provocare gravă”, Ko a afirmat că au fost peste zece focuri de avertisment trase în direcţia soldaţilor săi.

Este un precedent foarte grav, care ar putea conduce inevitabil la o confruntare incontrolabilă la frontiera sudică, unde sunt staţionate un număr foarte mare de trupe”, a estimat el.

Vineri, Ko a avertizat că nord-coreenii vor răspunde la orice interferenţă în eforturile sale de închidere permanentă a frontierei, avertizând împotriva oricărei „provocări militare deliberate”.

Contextul relațiilor și tensiunilor

Phenianul acuză Seulul că are o „abordare dublă”, apelând pe de o parte la dialog, dar agravând, potrivit Nordului, tensiunile militare, a explicat Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională.

Cele două Corei rămân tehnic în război de peste şapte decenii, conflictul care le-a opus între 1950 şi 1953 încheindu-se cu un armistiţiu, şi nu cu un tratat de pace.

Relaţiile dintre Phenian şi Seul sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, după ce Coreea de Nord a lansat o serie de rachete balistice, încălcând sancţiunile ONU de anul trecut.

În aprilie, armata sud-coreeană a tras deja focuri de avertisment după ce zeci de soldaţi nord-coreeni au pătruns pe teritoriul său, retrăgându-se apoi.

Trupele nord-coreene au efectuat o serie de mici incursiuni peste graniţă anul trecut, pe care Seul le-a descris atunci ca fiind probabil accidentale.

Dar tonul s-a schimbat în Coreea de Sud de la alegerea lui Lee Jae-myung la începutul lunii iunie, după o lungă perioadă de haos politic provocată de predecesorul său, Yoon Suk Yeol, care a declarat pentru scurt timp legea marţială în decembrie.

Lee a promis să „respecte” sistemul politic al Coreei de Nord şi să construiască „încredere între armatele celor două ţări”, angajându-se în acelaşi timp să continue dialogul fără condiţii prealabile, ceea ce constituie o ruptură faţă de politica predecesorului său.

Sâmbătă, el efectuează o vizită oficială în Japonia, iar luni trebuie să se deplaseze în Statele Unite, un aliat cheie al Seulului, pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump în cadrul unor discuţii aşteptate pe tema comerţului.

Aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt dislocaţi în Coreea de Sud pentru a o ajuta să se protejeze de Coreea de Nord.

Cele două ţări au început pe 18 august exerciţii militare comune, care urmează să se încheie pe 28 august şi care au scopul de a se pregăti împotriva potenţialelor ameninţări din partea Nordului, dotat cu arme nucleare şi legat acum de Rusia printr-un acord de apărare.

De asemenea, la începutul lunii august, Coreea de Sud a retras difuzoarele care transmiteau K-pop şi buletine informative la frontieră, armata afirmând ulterior că Nordul făcea acelaşi lucru.

Ceea ce a fost negat de influenta soră a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

Sursa: News.ro

Etichete: coreea de nord, Coreea de Sud, coreea,

Dată publicare: 23-08-2025 10:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Un prizonier de război nord-coreean în vârstă de 95 de ani vrea să se întoarcă acasă pentru a muri. Coreea de Sud nu îl lasă
Stiri externe
Un prizonier de război nord-coreean în vârstă de 95 de ani vrea să se întoarcă acasă pentru a muri. Coreea de Sud nu îl lasă

Nord-coreeanul Ahn Hak-sop a fost capturat în timpul Războiului din Coreea și întemnițat timp de decenii pentru că a refuzat să-și renege convingerile politice.

Raport: Coreea de Nord ar fi construit o bază militară pentru rachete balistice lângă graniţa cu China
Stiri externe
Raport: Coreea de Nord ar fi construit o bază militară pentru rachete balistice lângă graniţa cu China

Coreea de Nord ar fi construit o bază militară secretă lângă granița cu China, pentru a depozita rachete balistice cu rază lungă de acțiune, potrivit unui raport al unui grup de analiză american, publicat săptămâna aceasta, relatează AFP.

Rusia se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni.
Stiri externe
Rusia se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni. "Supușii" lui Kim lucrează 18 ore pe zi, în condiții inumane

Rusia se bazează tot mai mult pe forța de muncă din Coreea de Nord. În ciuda parteneriatului dintre cele două țări, muncitorii ajung să lucreze în condiții inumane, sub supravegherea constantă a forțelor de securitate de la Phenian.  

Recomandări
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților după furtunile violente
Stiri actuale
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților după furtunile violente

România a fost măturată, sâmbătă seară, de furtuni violente, care au făcut și victime. Două persoane au sfârșit tragic după acest episod de vreme severă.

Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”
Stiri externe
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu
Stiri Politice
Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 August 2025

02:18:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12