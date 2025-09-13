Coreea de Nord va combina armele nucleare şi convenţionale în noua sa politică militară

13-09-2025 | 13:50
arme nucleare
Shutterstock

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anunţat că viitorul congres al Partidului Muncitorilor va prezenta o politică ce va combina dezvoltarea forţelor nucleare cu modernizarea armelor convenţionale.

Ioana Andreescu

Kim a făcut aceste declaraţii în timpul unei vizite efectuate joi şi vineri la institutele de armament blindat şi electronic ale Academiei de Ştiinţe ale Apărării, unde a supravegheat testele unor noi vehicule blindate, sisteme de protecţie activă şi arme electronice, potrivit agenţiei de ştiri de stat KCNA.

Liderul nord-coreean a subliniat necesitatea de a continua "modernizarea" forţelor convenţionale pentru a construi o armată puternică, reiterând în acelaşi timp că cel de-al nouălea congres al partidului va stabili strategia de promovare simultană a capacităţilor nucleare şi convenţionale.

Ultimul congres a avut loc în ianuarie 2021, când Phenianul a anunţat un plan ambiţios de înarmare care includea sateliţi spion şi rachete intercontinentale cu combustibil solid.

Declaraţiile lui Kim întăresc aşteptările că regimul îşi va intensifica programele de armament tradiţional, pe lângă capacităţile sale nucleare, într-un moment în care Coreea de Sud menţine un avantaj în puterea militară convenţională.

racheta, Coreea de Nord, Kim Jong Un
Coreea de Nord testează un nou motor de rachetă cu combustibil solid, „o provocare semnificativă pentru sistemele de apărare”

În timpul inspecţiei, Kim a primit explicaţii despre dezvoltarea blindajelor compozite şi a unui sistem inteligent de protecţie activă pentru vehicule şi a participat la teste de apărare împotriva diferitelor tipuri de rachete antitanc. De asemenea, Kim a supravegheat o competiţie de tragere pentru unităţile de lunetişti, unde a subliniat necesitatea antrenării şi extinderii acestor forţe speciale.

În ultimele luni, liderul nord-coreean a subliniat prioritatea înlocuirii tancurilor şi vehiculelor blindate cu modele avansate şi intensificarea antrenamentului militar. Această subliniere vine după ce regimul a trimis aproximativ 15.000 de soldaţi pentru a sprijini războiul Rusiei în Ucraina.

Sursa: Agerpres

