Coreea de Nord testează drone tactice de atac, cel mai probabil bazate pe tehnologie rusească

Coreea de Nord (RPDC) a testat seria de drone tactice de atac Kumsong, relatează Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a observat personal zborurile cu drone, însoțit de consilierul său principal pentru politică militară și de reprezentanți ai cercetării în industria de apărare.

Fotografiile publicate de agenția statului arată cum drona decolează și apoi își distruge ținta.

Dronele sunt dezvoltate și fabricate de institute și întreprinderi din cadrul Complexului de Tehnologii Aeriene fără Pilot.

Testele „au confirmat clar valoarea strategică militară și caracteristicile inovatoare, precum și eficiența ridicată în luptă a dronelor”, scrie Central Asia Telegram (CTAK).

Kim Jong-un a menționat că dronele devin o „resursă militară importantă” și a numit tranziția către tehnologia fără pilot „sarcina principală și cea mai importantă a modernizării forțelor armate ale RPDC”.

În martie 2025, Coreea de Nord (tot sub conducerea personală a lui Kim Jong-un) a testat drone kamikaze echipate cu inteligență artificială.

Aceste drone de recunoaștere, așa cum sunt descrise de agenția de știri de stat nord-coreeană, sunt capabile să detecteze diverse ținte tactice și acțiuni inamice pe uscat și pe mare. În același timp, a fost dezvăluită oficial o nouă aeronavă de avertizare timpurie, concepută pentru a consolida apărarea aeriană.

Conform AFP, Coreea de Nord a dezvăluit primele sale drone de atac în 2024. Experții cred că noile capabilități în spațiul fără pilot ar putea fi legate de alianța emergentă dintre Coreea de Nord și Rusia.

Ca parte a acestei alianțe, Coreea de Nord a trimis deja zeci de mii de soldați în regiunea Kursk atunci când o parte din aceasta era ocupată de Forțele Armate Ucrainene.

