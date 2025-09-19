Coreea de Nord testează drone tactice de atac, cel mai probabil bazate pe tehnologie rusească

Stiri externe
19-09-2025 | 11:13
drone coreea de nord

Coreea de Nord (RPDC) a testat seria de drone tactice de atac Kumsong, relatează Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

autor
Vlad Dobrea

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a observat personal zborurile cu drone, însoțit de consilierul său principal pentru politică militară și de reprezentanți ai cercetării în industria de apărare.

Fotografiile publicate de agenția statului arată cum drona decolează și apoi își distruge ținta.

Dronele sunt dezvoltate și fabricate de institute și întreprinderi din cadrul Complexului de Tehnologii Aeriene fără Pilot.

Testele „au confirmat clar valoarea strategică militară și caracteristicile inovatoare, precum și eficiența ridicată în luptă a dronelor”, scrie Central Asia Telegram (CTAK).

Citește și
Ursula von der Leyen
UE urmează să dezvăluie cea mai recentă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei

Kim Jong-un a menționat că dronele devin o „resursă militară importantă” și a numit tranziția către tehnologia fără pilot „sarcina principală și cea mai importantă a modernizării forțelor armate ale RPDC”.

În martie 2025, Coreea de Nord (tot sub conducerea personală a lui Kim Jong-un) a testat drone kamikaze echipate cu inteligență artificială.

Aceste drone de recunoaștere, așa cum sunt descrise de agenția de știri de stat nord-coreeană, sunt capabile să detecteze diverse ținte tactice și acțiuni inamice pe uscat și pe mare. În același timp, a fost dezvăluită oficial o nouă aeronavă de avertizare timpurie, concepută pentru a consolida apărarea aeriană.

Conform AFP, Coreea de Nord a dezvăluit primele sale drone de atac în 2024. Experții cred că noile capabilități în spațiul fără pilot ar putea fi legate de alianța emergentă dintre Coreea de Nord și Rusia.

Ca parte a acestei alianțe, Coreea de Nord a trimis deja zeci de mii de soldați în regiunea Kursk atunci când o parte din aceasta era ocupată de Forțele Armate Ucrainene.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: coreea de nord, drone, testare,

Dată publicare: 19-09-2025 11:13

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
Citește și...
UE urmează să dezvăluie cea mai recentă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei
Stiri externe
UE urmează să dezvăluie cea mai recentă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană este așteptată să prezinte vineri cel mai recent, al 19-lea, pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, despre care președinta CE, Ursula von der Leyen, a declarat că va viza, printre altele, criptomonedele, sectorul bancar și energia.

Val de furturi prin diversiune în Canada: trei românce care au terorizat Toronto au fost reținute
Stiri externe
Val de furturi prin diversiune în Canada: trei românce care au terorizat Toronto au fost reținute

Trei femei din Toronto, Canada, se confruntă cu acuzații legate de presupusa lor implicare într-o „organizație criminală” despre care poliția afirmă că este responsabilă pentru numeroase furturi prin diversiune, scrie CTVnews.

SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza
Stiri externe
SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza

Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor. 

Recomandări
Directorul Companiei de Apă Braşov, reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită
Stiri actuale
Directorul Companiei de Apă Braşov, reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită

Directorul interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, a fost reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Septembrie 2025

03:12:54

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28