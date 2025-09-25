Coreea de Nord ar deţine suficient uraniu pentru producerea a aproape 50 de bombe nucleare

Coreea de Nord ar avea în stoc până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, cantitate suficientă pentru fabricarea a zeci de bombe nucleare, potrivit serviciilor de informații sud-coreene, relatează joi AFP și Yonhap.

"Agenţiile de informaţii estimează stocul de uraniu puternic îmbogăţit al Phenianului la până la 2.000 de kilograme", a afirmat ministrul sud-coreen al unificării, Chung Dong-young, subliniind că este vorba de uraniu îmbogăţit "la peste 90%".

O astfel de cantitate este "suficientă pentru a fabrica un număr imens de arme nucleare", a avertizat el. Îmbogăţit la un nivel scăzut (între 3% şi 5%), uraniul este utilizat pentru a alimenta centralele nucleare civile pentru generarea de energie electrică. La un nivel foarte ridicat (90%), acesta este considerat "uraniu de calitate militară" şi poate fi folosit pentru a fabrica bomba atomică - dar cu condiţia să existe o masă critică suficientă pentru a declanşa reacţia în lanţ ce va provoca explozia, notează AFP.

Conform definiţiei Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), în acest scop sunt necesare aproximativ 42 kg de uraniu îmbogăţit. Prin urmare, Phenianul ar avea, teoretic, un stoc suficient pentru a fabrica aproape cincizeci de bombe.

Comparativ, înainte de războiul cu Israelul din iunie, Iranul avea un stoc estimat la 400 kg de uraniu puternic îmbogăţit (60%), a cărui soartă rămâne necunoscută de la bombardamente.

Coreea de Nord nu a dezvăluit niciodată public detalii despre facilităţile nucleare

"Chiar în acest moment, centrifugele de uraniu ale Coreei de Nord funcţionează în patru locaţii", a mai declarat într-o conferinţă de presă ministrul sud-coreean. "Oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgentă", a insistat acesta, apreciind că singura soluţie constă într-un summit între Phenian şi Washington şi deplângând ineficienţa sancţiunilor internaţionale. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a subliniat săptămâna aceasta că va fi deschis discuţiilor cu Statele Unite, cu condiţia să îşi poată păstra arsenalul nuclear.

Se ştie de mult timp că Phenianul deţine o cantitate "semnificativă" de uraniu puternic îmbogăţit.

Coreea de Nord a efectuat primul său test nuclear în 2006 şi este supusă unei serii de sancţiuni ale Naţiunilor Unite pentru programul său nuclear. Ţara nu a dezvăluit niciodată public detalii despre facilităţile sale de îmbogăţire a uraniului, până în septembrie anul trecut.

Conform serviciilor de informaţii din Coreea de Sud, Coreea de Nord deţine mai multe instalaţii de îmbogăţire a uraniului, inclusiv la situl nuclear Yongbyon, a cărui activitate ar fi fost oprită în urma negocierilor, pentru a fi reactivat în 2021.

