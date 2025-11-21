Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia. Ucraineanul va fi predat Germaniei

Un bărbat acuzat că a contribuit la organizarea actului de sabotaj asupra gazoductului rus Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 va fi extrădat săptămâna viitoare din Italia în Germania, a anunţat joi seară avocatul său, Kanzlei Menaker.

Individul va fi condus la o închisoare din Hamburg (nordul Germaniei) şi ulterior va compărea în faţa unui judecător de la Curtea federală de Justiţie din Karlsruhe.

Curtea Supremă din Italia a decis miercuri că bărbatul ucrainean, identificat drept Serhii K., poate fi predat autorităţilor germane. Data limită a extrădării este 30 noiembrie.

Procurorii germani bănuiesc că bărbatul a coordonat atacurile comise în septembrie 2022 asupra gazoductului Nord Stream, acuzându-l de cauzarea unei explozii şi sabotaj anticonstituţional. Bărbatul respinge acuzaţiile.

Suspectul a fost arestat la finalul lunii august în timp ce se afla de câteva zile în vacanţă cu familia sa la San Clemente, sat din apropierea oraşului italian Rimini, de pe malul Mării Adriatice. De atunci, el se află închis într-un penitenciar de maximă securitate din nordul Italiei şi recent a intrat într-o grevă a foamei din cauza tratamentelor rele la care susţine că a fost supus.

Exploziile Nord Stream au provocat scurgeri uriașe de gaz

Pe 26 septembrie 2022, mai multe scurgeri de gaz enorme precedate de explozii submarine au avut loc în interval de câteva ore la gazoductele Nord Stream 1 şi 2, care leagă Rusia de Germania şi transportă o mare cantitate din gazul rusesc către Europa.

La acea vreme, Moscova oprise livrarea gazului via Nord Stream 1, pe fondul disputei cu ţările europene aliate ale Kievului.

De la data sabotajului, au fost lansate separat anchete judiciare de Germania, Suedia şi Danemarca. Investigaţiile au fost încheiate în ţările scandinave, nu şi în Germania. Au fost evocate numeroase piste, fiind avansată ipoteza că un stat a fost comanditarul operaţiunii. Atât Ucraina, cât şi Rusia şi SUA au dezminţit ferm orice implicare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













