Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat

30-11-2025 | 12:46
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA.Oficialii nu exclud un posibil sabotaj.

 Incidentul s-a produs în jurul orei 19:05, iar trenul a fost nevoit să oprească pentru verificări, notează Club Feroviar.

Potrivit comunicatului CFR SA, personalul feroviar a identificat ulterior o a doua osie, plasată pe linia III, tot de persoane necunoscute. Analiza preliminară a indicat că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură și reprezentau un pericol pentru siguranța circulației, a pasagerilor și a personalului feroviar. Osiile provin de la un vagonet aflat pe o linie abătută.

Trenul IR 1691 și-a reluat deplasarea după finalizarea investigațiilor, însă a înregistrat o întârziere de 138 de minute.

„CFR SA condamnă ferm astfel de comportamente care pot genera incidente grave și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor implicate. Responsabilii vor răspunde în fața legii conform prevederilor aplicabile.CFR SA reafirmă că siguranța circulației reprezintă prioritatea absolută. Personalul feroviar monitorizează în permanență infrastructura și aplică toate măsurile necesare pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță”, a transmis compania.

Sursa: Club Feroviar

