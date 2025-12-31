Berlinul avertizează: atacurile hibride pot deschide calea unui război. Planul Germaniei pentru apărarea NATO

31-12-2025 | 14:31
soldati germani, nato
Shutterstock

Militari germani avertizează că recentele atacuri cibernetice, acte de sabotaj și campanii de dezinformare ar putea fi prima lovitură într-un nou război, conform unui document guvernamental confidențial obținut de POLITICO.

Adrian Popovici

Această evaluare este detaliată în „Planul Operațional pentru Germania” (OPLAN), un ghid care descrie modul în care Berlinul ar organiza apărarea teritoriului german în cazul unui conflict major NATO.

Planificarea reflectă o schimbare mai amplă în Germania — care și-a asumat un rol central în logistică și în planificarea suplimentării forțelor pentru alianță — pe măsură ce Rusia a devenit tot mai beligerantă față de statele NATO din Europa, după invazia de amploare a Ucrainei aproape acum patru ani.

Documentul subliniază că măsurile hibride „pot servi fundamental la pregătirea unei confruntări militare.” În loc să trateze operațiunile cibernetice sau campaniile de influență ca presiuni de fond, planul le include direct în logica escaladării militare.

Această premisă are consecințe concrete asupra modului în care Germania își planifică rolul într-un posibil conflict. Documentul prezintă Germania ca o bază operațională și un coridor de tranzit pentru trupele NATO, care ar fi sub presiune încă din fazele timpurii, în special datorită rolului său de hub principal al alianței pentru deplasarea și susținerea forțelor.

Documentul de 24 de pagini este clasificat ca o versiune „light” a planului, care urmărește coordonarea actorilor civili și militari pentru a defini rolul Germaniei ca nod de tranzit pentru forțele aliate.

Germania, țintă prioritară într-un viitor război

Într-un scenariu de conflict, Germania ar deveni „o țintă prioritară a atacurilor convenționale cu sisteme de arme cu rază lungă”, îndreptate atât împotriva infrastructurii militare, cât și civile, se arată în document.

OPLAN propune un model de escaladare în cinci faze, de la detectarea timpurie a amenințărilor și disuasiune, până la apărarea națională, apărarea colectivă NATO și recuperarea post-conflict. Documentul menționează că Germania se află în prezent în prima fază, concentrându-se pe construirea unei imagini comune asupra amenințărilor, coordonarea la nivel guvernamental și pregătirea logisticii și a măsurilor de protecție.

Planul atribuie, de asemenea, un rol semnificativ extins forțelor militare interne. Unitățile de securitate internă sunt responsabile de protejarea infrastructurii critice, securizarea mișcării trupelor pe teritoriul Germaniei și susținerea funcțiilor statului, în timp ce forțele de combatere sunt desfășurate în alte zone.

Structurile civile sunt considerate esențiale pentru succesul militar, rețelele de transport, aprovizionarea cu energie, serviciile de sănătate și contractorii privați fiind menționați în mod repetat ca elemente indispensabile. Documentul subliniază că „numeroase sarcini necesită sprijin civil”, fără de care planul nu poate fi pus în aplicare.

În ultimele luni, Germania și aliații săi s-au confruntat cu o serie de atacuri hibride care reflectă scenariile descrise în OPLAN.

Autoritățile federale au documentat creșterea activităților de spionaj rus, atacuri cibernetice și eforturi de influență vizând instituțiile politice, infrastructura critică și opinia publică, ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, descriind țara drept „țintă zilnică a războiului hibrid.”

Pensiile speciale ale magistraților, blocate la CCR. Variantele luate în calcul pentru a evita pierderea banilor din PNRR

Sursa: Politico

Etichete: NATO, germania, atacuri cibernetice,

Dată publicare: 31-12-2025 14:31

De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
