Pană majoră de curent în Berlin. Zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile nu exclud un sabotaj

Stiri externe
03-01-2026 | 19:30
În capitala Germaniei, Berlin, zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric, după o pană majoră în urma unui incendiu la care a afectat reţeaua de cabluri.

autor
Stirileprotv

50.000 de locuințe și 2.000 de firme nu au energie electrică de mai multe ore și nu se știe când va fi reluată alimentarea. Un nod de reţea peste un Canal, prin care trec mai multe cabluri și fac legătura cu o centrala electrică din apropiere, a fost avariat de un incendiu.

Cauzele nu se cunosc, deocamdată, dar autoritățile nu exclud o mână criminală. Aceasă pană extinsă de curent vine într-un moment când un val de frig a cuprins Germania, cu temperaturi care coboară până la minus zece grade în timpul nopții.

Sursa: Pro TV

Etichete: germania, berlin, pana de curent,

Dată publicare: 03-01-2026 19:24

