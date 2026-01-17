Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării

Stiri externe
17-01-2026 | 08:04
Donald Trump

Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale de a anexa Groenlanda.

autor
Știrile PRO TV

Preşedintele american a făcut această declaraţie în timp ce 11 congresmeni se aflau la Copenhaga, în încercarea de a reduce tensiunile legate de statutul teritoriului arctic. De parcă tensiunile cu Danemarca nu erau de-ajuns, un oficial nominalizat de liderul de la Casa Albă pentru funcţia de ambasador în Islanda a stârnit furia locuitorilor de pe această insulă.

Congresmanul a declarat, în glumă, că insula nordică ar putea deveni... al 52-lea stat american. Înainte de a pleca spre Florida, Donald Trump le-a spus reporterilor de la Casa Albă...

Donald Trump, preşedintele SUA: „S-ar putea să pun taxe vamale ţărilor care nu mă susţin pentru Groenlanda, întrucât avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională.”

Între timp, o delegaţie a Congresului american s-a întâlnit la Copenhaga cu parlamentari danezi, premierii Danemarcei şi Groenlandei.

Citește și
donald trump
Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, dezvăluie fostul președinte columbian Juan Manuel Santos

Chris Coons, senator democrat: „Am avut un dialog intens şi consistent despre modul în care putem continua şi dezvolta această colaborare în viitor. Scopul acestei vizite a fost acela ca un grup bipartizan de membri ai Congresului să-i asculte cu respect pe prietenii, aliaţii şi partenerii noştri de încredere din Danemarca şi Groenlanda, apoi să se întoarcă în Statele Unite pentru a transmite aceste perspective, astfel încât să reducem tensiunile şi să avem un dialog mai constructiv despre cea mai bună cale de urmat.”

Nic Robertson, CNN: „Sunt sigur că locuitorii de aici, din Nuuk, ar fi încântaţi să-l vadă pe senatorul Coons şi pe echipa sa de opt congresmeni venind şi aici. Mă aflu în faţa Comandamentului Arctic al Danemarcei şi, în ultimele zile, am văzut un număr tot mai mare de soldaţi internaţionali sosind aici: francezi, norvegieni, finlandezi, britanici şi germani. Până acum este un efectiv foarte mic, dar scopul acestor sosiri timpurii este să planifice, în săptămânile următoare, o prezenţă militară NATO foarte puternică, care să transmită şi un mesaj preşedintelui Trump că NATO este capabil să asigure securitatea în Arctica şi în jurul Groenlandei, împotriva ameninţărilor pe care Trump le tot menţionează.”

Reporter: Domnule preşedinte, luaţi în considerare să ieşiţi din NATO dacă Alianţa nu vă sprijină în obţinerea Groenlandei?”
Donald Trump, preşedintele SUA: „Vom vedea... NATO discută cu noi despre Groenlanda. Noi avem nevoie de Groenlanda din motive ce ţin de securitatea naţională, mai ales în ceea ce priveşte sistemul de apărare antirachetă «Cupola de Aur». Aşadar, discutăm cu NATO.”

Donald Trump continuă să invoce ambiţiile Chinei şi Rusiei în zona Arctică.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe: „Suntem solidari cu poziţia Chinei şi considerăm inacceptabile trimiterile la anumite activităţi ale Rusiei şi Chinei în jurul Groenlandei drept cauză a actualei escaladări a tensiunilor.”

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei: „Conflicte vechi escaladează şi apar noi surse de tensiune. Totodată, diplomaţia este tot mai mult înlocuită de acţiuni unilaterale şi adesea periculoase. Şi, în locul dialogului, auzim monologul celor care, în virtutea puterii lor, consideră acceptabil să-şi impună voinţa şi să le ţină predici altora.”

Vladimir Putin a lansat aceste săgeţi către Washington, dar nu a pomenit explicit de Venezuela, Groenlanda ori Iran.

Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sursa: Pro TV

Etichete: taxe, donald trump, groenlanda, anexare,

Dată publicare: 17-01-2026 08:04

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
Paracetamolul nu provoacă autism. Studiile îl contrazic pe Donald Trump
Stiri externe
Paracetamolul nu provoacă autism. Studiile îl contrazic pe Donald Trump

Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur” a dovezilor, informează The Guardian.

Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, dezvăluie fostul președinte columbian Juan Manuel Santos
Stiri externe
Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, dezvăluie fostul președinte columbian Juan Manuel Santos

Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat o "invazie" în Venezuela din 2017. 

Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei
Stiri externe
Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei

Senatoarea republicană americană Lisa Murkowski a amenințat vineri că va invoca atribuțiile Congresului pentru a-l împiedica pe președintele SUA, Donald Trump, să își ducă la îndeplinire amenințările privind preluarea Groenlandei.

Recomandări
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
Stiri Economice
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință, dar judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59