Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării

Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale de a anexa Groenlanda.

Preşedintele american a făcut această declaraţie în timp ce 11 congresmeni se aflau la Copenhaga, în încercarea de a reduce tensiunile legate de statutul teritoriului arctic. De parcă tensiunile cu Danemarca nu erau de-ajuns, un oficial nominalizat de liderul de la Casa Albă pentru funcţia de ambasador în Islanda a stârnit furia locuitorilor de pe această insulă.

Congresmanul a declarat, în glumă, că insula nordică ar putea deveni... al 52-lea stat american. Înainte de a pleca spre Florida, Donald Trump le-a spus reporterilor de la Casa Albă...

Donald Trump, preşedintele SUA: „S-ar putea să pun taxe vamale ţărilor care nu mă susţin pentru Groenlanda, întrucât avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională.”

Între timp, o delegaţie a Congresului american s-a întâlnit la Copenhaga cu parlamentari danezi, premierii Danemarcei şi Groenlandei.

Chris Coons, senator democrat: „Am avut un dialog intens şi consistent despre modul în care putem continua şi dezvolta această colaborare în viitor. Scopul acestei vizite a fost acela ca un grup bipartizan de membri ai Congresului să-i asculte cu respect pe prietenii, aliaţii şi partenerii noştri de încredere din Danemarca şi Groenlanda, apoi să se întoarcă în Statele Unite pentru a transmite aceste perspective, astfel încât să reducem tensiunile şi să avem un dialog mai constructiv despre cea mai bună cale de urmat.”

Nic Robertson, CNN: „Sunt sigur că locuitorii de aici, din Nuuk, ar fi încântaţi să-l vadă pe senatorul Coons şi pe echipa sa de opt congresmeni venind şi aici. Mă aflu în faţa Comandamentului Arctic al Danemarcei şi, în ultimele zile, am văzut un număr tot mai mare de soldaţi internaţionali sosind aici: francezi, norvegieni, finlandezi, britanici şi germani. Până acum este un efectiv foarte mic, dar scopul acestor sosiri timpurii este să planifice, în săptămânile următoare, o prezenţă militară NATO foarte puternică, care să transmită şi un mesaj preşedintelui Trump că NATO este capabil să asigure securitatea în Arctica şi în jurul Groenlandei, împotriva ameninţărilor pe care Trump le tot menţionează.”

Reporter: „Domnule preşedinte, luaţi în considerare să ieşiţi din NATO dacă Alianţa nu vă sprijină în obţinerea Groenlandei?”

Donald Trump, preşedintele SUA: „Vom vedea... NATO discută cu noi despre Groenlanda. Noi avem nevoie de Groenlanda din motive ce ţin de securitatea naţională, mai ales în ceea ce priveşte sistemul de apărare antirachetă «Cupola de Aur». Aşadar, discutăm cu NATO.”

Donald Trump continuă să invoce ambiţiile Chinei şi Rusiei în zona Arctică.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe: „Suntem solidari cu poziţia Chinei şi considerăm inacceptabile trimiterile la anumite activităţi ale Rusiei şi Chinei în jurul Groenlandei drept cauză a actualei escaladări a tensiunilor.”

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei: „Conflicte vechi escaladează şi apar noi surse de tensiune. Totodată, diplomaţia este tot mai mult înlocuită de acţiuni unilaterale şi adesea periculoase. Şi, în locul dialogului, auzim monologul celor care, în virtutea puterii lor, consideră acceptabil să-şi impună voinţa şi să le ţină predici altora.”

Vladimir Putin a lansat aceste săgeţi către Washington, dar nu a pomenit explicit de Venezuela, Groenlanda ori Iran.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













