Exerciții de luptă urbană, într-o stație de metrou din Berlin: „Putem fi desfășurați dacă situația o cere”

Polonia ia măsuri drastice, pentru a împiedica alte acte de sabotaj, ca cel de weekendul trecut. Atunci, o cale ferată a fost aruncată în aer, în apropierea Varșoviei.

Peste 10.000 de soldați vor fi trimiși să păzească obiectivele importante. Polonezii nu se sfiesc să dea vina pe Rusia, în cel mai recent episod al tensiunilor de la granița estică a NATO.

Nu e singurul incident recent. Și britanicii acuză Rusia că pune la cale provocări în nordul Regatului.

Autoritățile poloneze au anunțat că vor pune sub acuzare doi cetățeni ucraineni - principalii suspecți în explozia care a avariat o linie feroviară, folosită pentru transporturi către Ucraina. Potrivit anchetatorilor, indivizii ar fi colaborat de mai mult timp cu serviciile secrete ruse, care au coordonat sabotajul. Imediat după atac, cei doi ar fi trecut granița în Belarus.

Radek Sikorski, ministrul de externe polonez: „Nu mai vorbim aici despre sabotaj, ci despre terorism de stat.”

Pentru a preveni alte tentative de sabotaj, guvernul a anunțat că va mobiliza până la 10.000 de militari, care să sprijine poliția în protejarea infrastructurii critice.

Marcin Kierwiński, ministrul polonez al Afacerilor Interne: „Este, totodată, o chestiune de a transmite un mesaj foarte clar celor care vor să facă astfel de acte odioase de terorism. Polonia este pregătită, Polonia este gata.”

Rușii au reacționat, prin purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin: „Această deteriorare este, probabil, o manifestare a degradării situației, a dorinței autorităților poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de legături consulare sau diplomatice. În acest caz, nu putem decât să ne exprimăm regretul.”

Pe fondul acestor tensiuni, și germanii se antrenează. Armata a efectuat exerciții de luptă urbană, într-o stație de metrou din Berlin.

Maik Teichgräber, comandant militar german: „Putem fi desfășurați în Berlin dacă situația o cere. Iar acest lucru trebuie exersat.”

Tot în Germania, la München, a fost prezentat noul tanc Leopard. Iar Comisia Europeană a lansat un nou plan de mobilitate militară, în valoare de aproape 18 miliarde de euro. Banii ar urma să fie folosiți pentru modernizarea infrastructurii de pe continent, care să înlesnească transportul de echipamente și vehicule grele, în cazul unui conflict.

Kaja Kallas, reprezentantă europeană a afacerilor externe: „Dacă facem pași în direcția mobilității militare, a pregătirii pentru apărare, dacă ne creștem cheltuielile pentru apărare și producția, atunci Rusia nu va ataca, pentru că nu vom fi slabi.”

Și britanicii au de furcă. O navă-spion rusească, Yantar, a intrat în apele britanice, la nord de Scoția. Nava este cunoscută pentru capacitățile sale de colectare de informații și cartografiere a cablurilor submarine.

Yvette Cooper, secretr de stat britanic: „Am trimis o fregată a Marinei Regale și avioane ale Forțelor Aeriene Regale pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a navei, timp în care „Yantar” a îndreptat lasere către piloții noștri. Această acțiune a Rusiei e extrem de periculoasă”.

E pentru a doua oară în acest an când navă rusească intră în apele teritoriale ale Marii Britanii.

