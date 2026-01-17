Musk îl face pe șeful Ryanair ”idiot absolut”, acesta spune că miliardarul e ”idiot”, iar rețeaua X ”o hazna”. Ce se întâmplă

Elon Musk l-a numit vineri pe directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, un „idiot absolut” care ar trebui concediat, escaladând astfel o dispută publică care a început după ce șeful companiei aeriene a exclus instalarea serviciului de internet Starlink al lui Musk pe aeronavele Ryanair, scrie Reuters.

O'Leary a respins ideea de a echipa oricare dintre cele peste 600 de avioane ale Ryanair cu Starlink-ul lui Musk, invocând impactul costurilor cu combustibilul cauzat de rezistența la înaintare cauzată de antenă și estimând că serviciul ar costa companiile aeriene până la 250 de milioane de dolari pe an.

Musk i-a răspuns pe platforma sa de socializare X, spunând că O'Leary a fost „dezinformat”, iar Ryanair nu știe cum să măsoare impactul echipamentelor Starlink asupra combustibilului.

Vorbind ulterior la postul de radio irlandez Newstalk, O’Leary a spus că Musk are cunoștiințe „zero” despre aviație și rezistență, numindu-l pe miliardarul american „idiot” și descriind rețeaua acestuia X drept o „hazna”.

Musk, despre cumpărarea Ryanair și concedierea lui O'Leary: ”Bună idee”

Musk, a cărui companie SpaceX operează Starlink, a replicat vineri.

„CEO-ul Ryanair este un idiot absolut. Concedeți-l”, a postat Musk pe X. Când un adept i-a sugerat lui Musk să cumpere Ryanair și să-l concedieze pe O’Leary însuși, Musk a răspuns: „Bună idee”.

Companiile aeriene au devenit o bază de clienți din ce în ce mai importantă pentru Starlink, o rețea alimentată de mii de sateliți pe orbită joasă, care își propune să ofere WiFi mai rapid și mai fiabil în timpul zborului. Peste 20 de operatori - inclusiv United Airlines, Qatar Airways și Lufthansa - implementează serviciul în toate flotele lor.

Deși termenii financiari nu au fost dezvăluiți, analiștii consideră că Starlink este un produs premium care ar putea atrage în principal companiile aeriene pe distanțe lungi și cu servicii complete.

