Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”

Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump nu este prevăzută pentru moment cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk pentru Ucraina, aşa cum ameninţase că o va face preşedintele american, relatează AFP.

Trump a asigurat duminică că l-ar putea ameninţa pe Putin cu livrarea către Kiev a unor astfel de rachete de croazieră dacă Rusia nu acceptă să pună capăt războiului în Ucraina, declanşat în 2022.

"Niciun acord precis nu a fost stabilit cu privire la o astfel de convorbire telefonică. De îndată ce va exista unul, convorbirea va avea loc", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cursul conferinţei de presă zilnice.

El a subliniat că furnizarea unor astfel de arme Ucrainei ar consolida implicarea Washingtonului în conflict pentru că "manipularea unor rachete atât de complexe va face necesară, într-un fel sau altul, participarea specialiştilor americani".

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a apreciat la rândul său pe Telegram că livrarea de rachete Tomahawk Kievului "ar putea să se termine prost pentru toată lumea şi înainte de toate pentru Trump însuşi".

"Nu ne mai rămâne decât să sperăm că este vorba de o nouă ameninţare deşartă", a adăugat Medvedev, în prezent nr. 2 în Consiliul Securităţii Rusiei.

Dmitri Medvedev şi-a înmulţit declaraţiile provocatoare după 2022, dar influenţa sa asupra politicii ruse este limitată.

Vladimir Putin avertizase anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk Kievului, atrăgând atenţia că aceasta ar constitui o "nouă escaladare" şi ar afecta relaţiile între Washington şi Moscova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













