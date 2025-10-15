Vladimir Putin, sfidat chiar în orașul său natal. Sute de tineri au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin

Stiri externe
15-10-2025 | 23:05
Vladimir Putin
Getty

Sute de persoane s-au adunat în Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, pentru a cânta versuri anti-război etichetate drept „extremiste” în conformitate cu legile de cenzură ale Kremlinului.

autor
Adrian Popovici

Protestul are loc chiar în orașul natal al șefului de la Kremlin

Într-un moment rar de disidență publică, marți seara, mulțimea s-a alăturat muzicienilor de stradă într-o piață centrală pentru a cânta versuri anti-război care au fost numite „extremiste” în conformitate cu legile rusești privind cenzura, notează The Telegraph.

Protestul are loc chiar în orașul natal al șefului de la Kremlin

„Unde ați fost în ultimii opt ani, monștri nenorociți? Vreau să văd balet, lăsați lebădele să danseze”, au scandat protestatarii. „Lăsați-l pe bunicul vostru să tremure de emoție pentru Lacul lebedelor.”

Citește și
trump
Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”

Piesa, intitulată Co-operative Swan Lake, de Noize MC, un rapper pro-ucrainean, a devenit un imn neoficial al dezintegrării și furiei crescânde resimțite de tinerii ruși față de regimul lui Putin.

Muzicianul în vârstă de 40 de ani, al cărui nume real este Ivan Alekseev, a fugit în Lituania la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. De atunci, Moscova l-a declarat „agent străin”, o denumire juridică care a fost utilizată în mod agresiv în urma războiului pentru a pedepsi criticii Kremlinului.

Alekseev a lansat Co-operative Swan Lake în 2022 pentru a cere sfârșitul regimului Putin și a condamna apatia societății ruse față de războiul din Ucraina și anexarea Crimeei în 2014.

„Lacul lebedelor”, un simbol al opoziției față de Vladimir Putin

„Lacul lebedelor” a devenit un simbol neașteptat al frământărilor politice din ultimii ani ai Uniunii Sovietice. Baletul era difuzat în buclă la televiziunea de stat după moartea liderilor sovietici sau în timpul crizei politice din 1991, care a precedat prăbușirea URSS.

Titlul piesei face totodată trimitere la „Lacul Cooperativei”, o zonă situată în nord-vestul Rusiei, unde membri ai cercului apropiat al lui Vladimir Putin obișnuiesc să-și petreacă vacanțele. În versuri, Alekseev face o aluzie directă la liderul de la Kremlin, spunând: „Să tremure bătrânul de frică pentru lacul lui.”

La începutul acestui an, un tribunal din Sankt Petersburg a decis că piesa reprezintă „propagandă pentru o schimbare violentă a ordinii constituționale” și a considerat-o „dăunătoare minorilor” și „dezvoltării lor morale și etice.”

Videoclipul în care mulțimi de oameni cântau refrenul piesei a provocat furie pe canalele pro-Kremlin de pe Telegram, unde propagandiști influenți au cerut pedepsirea imediată a celor implicați. Până în prezent, nu au fost raportate arestări.

În această vară au existat și alte relatări despre adunări publice în Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al Rusiei, unde trupe și tineri au interpretat împreună cântece împotriva războiului, adesea incluzând și alte compoziții ale lui Alekseev.

Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Sursa: The Telegraph

Etichete: kremlin, vladimir putin, cenzură,

Dată publicare: 15-10-2025 23:05

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”
Stiri externe
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”

Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump nu este prevăzută pentru moment cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk pentru Ucraina, aşa cum ameninţase că o va face preşedintele american, relatează AFP.

Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”
Stiri externe
Donald Trump amenință: „Poate îi voi spune lui Putin că voi trimite Tomahawk dacă războiul nu se termină”

Președintele american Donald Trump a afirmat duminică, potrivit AFP, că ar putea să-l avertizeze pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va trimite Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia nu oprește invazia.

Serviciile secrete ale SUA ajută deja Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, dezvăluie Financial Times
Stiri externe
Serviciile secrete ale SUA ajută deja Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, dezvăluie Financial Times

SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor.

Recomandări
Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor
Stiri actuale
Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Ministerul Apărării vine cu lămuriri după ce rezerviștii din regiunea București-Ilfov s-au revoltat că au fost chemați în pripă să participe la un exercițiu de amploare.

Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Stiri Politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Octombrie 2025

47:47

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28