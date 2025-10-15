Vladimir Putin, sfidat chiar în orașul său natal. Sute de tineri au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin

Sute de persoane s-au adunat în Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, pentru a cânta versuri anti-război etichetate drept „extremiste” în conformitate cu legile de cenzură ale Kremlinului.

Protestul are loc chiar în orașul natal al șefului de la Kremlin

Într-un moment rar de disidență publică, marți seara, mulțimea s-a alăturat muzicienilor de stradă într-o piață centrală pentru a cânta versuri anti-război care au fost numite „extremiste” în conformitate cu legile rusești privind cenzura, notează The Telegraph.

Protestul are loc chiar în orașul natal al șefului de la Kremlin

„Unde ați fost în ultimii opt ani, monștri nenorociți? Vreau să văd balet, lăsați lebădele să danseze”, au scandat protestatarii. „Lăsați-l pe bunicul vostru să tremure de emoție pentru Lacul lebedelor.”

Piesa, intitulată Co-operative Swan Lake, de Noize MC, un rapper pro-ucrainean, a devenit un imn neoficial al dezintegrării și furiei crescânde resimțite de tinerii ruși față de regimul lui Putin.

Muzicianul în vârstă de 40 de ani, al cărui nume real este Ivan Alekseev, a fugit în Lituania la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. De atunci, Moscova l-a declarat „agent străin”, o denumire juridică care a fost utilizată în mod agresiv în urma războiului pentru a pedepsi criticii Kremlinului.

Alekseev a lansat Co-operative Swan Lake în 2022 pentru a cere sfârșitul regimului Putin și a condamna apatia societății ruse față de războiul din Ucraina și anexarea Crimeei în 2014.

„Lacul lebedelor”, un simbol al opoziției față de Vladimir Putin

„Lacul lebedelor” a devenit un simbol neașteptat al frământărilor politice din ultimii ani ai Uniunii Sovietice. Baletul era difuzat în buclă la televiziunea de stat după moartea liderilor sovietici sau în timpul crizei politice din 1991, care a precedat prăbușirea URSS.

Titlul piesei face totodată trimitere la „Lacul Cooperativei”, o zonă situată în nord-vestul Rusiei, unde membri ai cercului apropiat al lui Vladimir Putin obișnuiesc să-și petreacă vacanțele. În versuri, Alekseev face o aluzie directă la liderul de la Kremlin, spunând: „Să tremure bătrânul de frică pentru lacul lui.”

La începutul acestui an, un tribunal din Sankt Petersburg a decis că piesa reprezintă „propagandă pentru o schimbare violentă a ordinii constituționale” și a considerat-o „dăunătoare minorilor” și „dezvoltării lor morale și etice.”

Videoclipul în care mulțimi de oameni cântau refrenul piesei a provocat furie pe canalele pro-Kremlin de pe Telegram, unde propagandiști influenți au cerut pedepsirea imediată a celor implicați. Până în prezent, nu au fost raportate arestări.

În această vară au existat și alte relatări despre adunări publice în Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al Rusiei, unde trupe și tineri au interpretat împreună cântece împotriva războiului, adesea incluzând și alte compoziții ale lui Alekseev.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













