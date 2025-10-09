Rusia: Majorarea TVA și eliminarea facilităților fiscale lovește direct sectorul bancar, profitabil pe timp de război

09-10-2025 | 07:23
SUA impun sancţiuni celei mai mari bănci din Rusia, Sberbank
Getty

Propunerea guvernului rus de a majora taxa pe valoarea adăugată (TVA) și de a elimina o serie de facilități fiscale începând cu 2026 va tăia până la 9% din profiturile sectorului bancar, a declarat miercuri German Gref, directorul general al Sberbank.

Mihai Niculescu

Proiectul de buget, aflat în dezbatere în Duma de Stat, prevede creșterea TVA-ului cu două puncte procentuale de anul viitor, o măsură care, potrivit economiștilor, va alimenta inflația, întrucât companiile vor transfera costurile suplimentare către consumatori.

Impact de 3,4 miliarde dolari asupra profitabilității

German Gref a cuantificat impactul măsurilor fiscale asupra sectorului bancar în cadrul unei conferințe financiare la Soci transmite Reuters, preluat de news.ro.

„Anul viitor, aceste modificări fiscale vor genera un impact negativ de aproximativ 277 de miliarde de ruble (3,4 miliarde de dolari) asupra profitabilității băncilor", a declarat Gref.

Banca centrală a Rusiei estimează profituri totale pentru sectorul bancar cuprinse între 3,2 și 3,8 trilioane de ruble în 2026, ceea ce înseamnă că impactul fiscal ar putea reprezenta între 7-9% din profiturile anticipate.

Tomahawk
Rusia promite un „răspuns calibrat şi asimetric” dacă SUA livrează rachete Tomahawk Ucrainei: Vom găsi modalităţi de a-i răni

Eliminarea scutirilor pentru servicii bancare

Directorul financiar al Sberbank, Taras Skvortsov, a precizat ulterior că eliminarea scutirilor de taxe pentru anumite servicii bancare — cum ar fi administrarea cardurilor sau procesarea plăților comerciale — va contribui suplimentar la scăderea profiturilor.

Aceste măsuri vin în contextul unei presiuni bugetare crescute din cauza cheltuielilor militare ridicate legate de războiul din Ucraina.

Profituri record și critici publice

Băncile ruse au înregistrat câștiguri record în ultimii ani, pe fondul unei economii supraîncălzite și al orientării acesteia către finanțarea așa-numitei "operațiuni militare speciale" din Ucraina.

Aceste profituri au atras însă critici publice, fiind percepute ca un semn de speculare excesivă în timp de război, în detrimentul sectoarelor industriale, inclusiv cel militar.

Economia rusă: Încetinire semnificativă, dar creștere a profitului băncilor

Economia rusă este așteptată să încetinească semnificativ în acest an, după ce banca centrală a ridicat dobânda-cheie la 21% anul trecut pentru a combate inflația. Această răcire a economiei afectează deja profitabilitatea sectorului financiar.

„Anul acesta, băncile nu vor atinge nivelul de profit din 2024, nici pe departe", a spus Gref.

Sberbank anticipează totuși creștere

În ciuda impactului negativ estimat la nivel de industrie, Sberbank, cel mai mare creditor al Rusiei, anticipează o creștere a propriului profit cu 6-7% în 2025, a declarat Skvortsov.

Acest optimism se bazează probabil pe poziția dominantă a Sberbank pe piața rusă și pe capacitatea sa de a transfera o parte din costurile fiscale către clienți.

Sberbank plăiește statului aproximativ jumătate din profituri sub formă de dividende, iar distribuția planificată pentru 2026 ar urma să reprezinte în jur de 1% din veniturile bugetului federal.

Această dependență a bugetului de dividendele băncilor explică parțial de ce guvernul ezită să impună taxe prea agresive care ar putea compromite profitabilitatea sectorului.

Riscuri economice

Economiștii avertizează că majorarea TVA-ului va alimenta inflația, care este deja ridicată în Rusia. Companiile vor transfera costurile fiscale suplimentare către consumatori, ceea ce va reduce puterea de cumpărare și va afecta nivelul de trai.

Combinația dintre dobânzi ridicate (21%), inflație crescută și taxe mai mari creează un mediu economic dificil atât pentru întreprinderi, cât și pentru populație, cu riscul de stagnare economică pe termen mediu.

