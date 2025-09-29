Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova”, după victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare, transmite AFP.

"Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme", a spus Zelenski într-un discurs video, în cadrul unui forum de securitate de la Varşovia.

"Influenţa subversivă a Rusiei nu se va extinde mai departe în Europa", a adăugat el. Într-un mesaj postat pe X, el a felicitat-o pe preşedinta Maia Sandu "pentru această victorie importantă" şi i-a urat "succes".

"Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câştigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă - nimic din toate acestea nu a funcţionat", a scris Zelenski.

"Este important că Moldova a fost eficientă în apărarea sa împotriva ameninţărilor împreună cu toţi cei care au ajutat", a subliniat el.

"Întotdeauna susţinem Moldova. Vom continua să lucrăm împreună. Depăşind provocările în mod comun şi construind un viitor în care popoarele noastre au perspective solide - în securitate, în economie şi, prin urmare, în viaţa socială", şi-a încheiat mesajul preşedintele ucrainean.

Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor moldoveni

Și preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda "tentativelor de ingerinţă" şi a "presiunilor".

Premierul polonez Donald Tusk a salutat "curajul" poporului moldovean pentru că a "menţinut direcţia europeană", relatează AFP.

"În ciuda tentativelor de ingerinţă şi a presiunilor, alegerea cetăţenilor moldoveni s-a afirmat cu tărie", a scris Macron pe reţeaua X.

"Franţa este alături de Moldova în proiectul său european şi în elanul său de libertate şi suveranitate", a adăugat el.

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că în viitorul Parlament al Republicii Moldova vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide politice, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține majoritatea, transmite MOLDPRES.

Potrivit informațiilor preliminare, rezultatele obținute de concurenții electorali sunt următoarele: Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 50,16 %, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” 24,19 %.

