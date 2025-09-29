Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme

Stiri externe
29-09-2025 | 13:06
Volodimir Zelenski
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova”, după victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare, transmite AFP.

autor
Aura Trif

"Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme", a spus Zelenski într-un discurs video, în cadrul unui forum de securitate de la Varşovia.

"Influenţa subversivă a Rusiei nu se va extinde mai departe în Europa", a adăugat el. Într-un mesaj postat pe X, el a felicitat-o pe preşedinta Maia Sandu "pentru această victorie importantă" şi i-a urat "succes".

"Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câştigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă - nimic din toate acestea nu a funcţionat", a scris Zelenski.

"Este important că Moldova a fost eficientă în apărarea sa împotriva ameninţărilor împreună cu toţi cei care au ajutat", a subliniat el.

Citește și
Maia Sandu
AFP: Partidul proeuropean al Maiei Sandu obţine victoria în alegerile legislative. Scrutin tensionat, cu acuzații de fraudă

"Întotdeauna susţinem Moldova. Vom continua să lucrăm împreună. Depăşind provocările în mod comun şi construind un viitor în care popoarele noastre au perspective solide - în securitate, în economie şi, prin urmare, în viaţa socială", şi-a încheiat mesajul preşedintele ucrainean.

Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor moldoveni

Și preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda "tentativelor de ingerinţă" şi a "presiunilor".

Premierul polonez Donald Tusk a salutat "curajul" poporului moldovean pentru că a "menţinut direcţia europeană", relatează AFP.

"În ciuda tentativelor de ingerinţă şi a presiunilor, alegerea cetăţenilor moldoveni s-a afirmat cu tărie", a scris Macron pe reţeaua X.

"Franţa este alături de Moldova în proiectul său european şi în elanul său de libertate şi suveranitate", a adăugat el.

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că în viitorul Parlament al Republicii Moldova vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide politice, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține majoritatea, transmite MOLDPRES.

Potrivit informațiilor preliminare, rezultatele obținute de concurenții electorali sunt următoarele: Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 50,16 %, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” 24,19 %.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Zelenski, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 12:34

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor moldoveni. „Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea”
Stiri externe
Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor moldoveni. „Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda "tentativelor de ingerinţă" şi a "presiunilor".

AFP: Partidul proeuropean al Maiei Sandu obţine victoria în alegerile legislative. Scrutin tensionat, cu acuzații de fraudă
Stiri externe
AFP: Partidul proeuropean al Maiei Sandu obţine victoria în alegerile legislative. Scrutin tensionat, cu acuzații de fraudă

Partidul Solidarităţii şi Acţiunii (PAS, centru-dreapta) al preşedintei Maia Sandu a obţinut victoria în alegerile legislative de duminică din Republica Moldova, cu peste 50% dintre voturile exprimate, relatează AFP.

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Cum ar urma să se împartă banii
Stiri Politice
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Cum ar urma să se împartă banii

Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. Banii ar urma să se ducă în special la pensii, salarii și investiții.

Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șase copii au murit de la aceeași bacterie
Stiri actuale
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șase copii au murit de la aceeași bacterie

Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că l-a demis pe managerul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând să fie manager medical.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Septembrie 2025

03:12:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28