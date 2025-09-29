Kremlinul: Arsenalele nucleare britanic și francez trebuie, de asemenea, incluse în discuțiile privind dezarmarea nucleară

Discuţiile despre reducerea armelor nucleare strategice trebuie iniţial purtate între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui incluse în negocieri ulterior, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Remarcile lui Peskov intervin în contextul propunerii făcute luna aceasta de către Kremlin SUA de a prelungi în mod voluntar cu un an limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate, în conformitate cu prevederile ultimului tratat bilateral de control al armamentului New START, după expirarea acestuia anul viitor, dacă SUA procedează într-un mod similar, scrie Reuters.

Răspunsul Casei Albe la propunerea lui Putin

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că propunerea lui Putin sună "destul de bine", dar că decizia finală aparţine preşedintelui american Donald Trump. Preşedintele SUA declarase anterior că doreşte să iniţieze discuţii privind denuclearizarea cu Rusia şi China.

"Bineînţeles, trebuie să începem discuţiile la nivel bilateral. New START este, până la urmă, un document bilateral", a declarat Peskov pentru TASS.

"Dar pe termen lung, nu se poate face abstracţie de aceste arsenale (britanic şi francez). Cu atât mai mult cu cât respectivele arsenale sunt o componentă a problemei privind securitatea europeană globală şi stabilitatea strategică", a spus purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse.

New START a fost semnat în 2010 de preşedinţii SUA şi Rusiei de la acea vreme Barack Obama, respectiv Dmitri Medvedev, a intrat în vigoare un an mai târziu şi a fost prelungit în 2021 pentru încă cinci ani, după preluarea mandatului de către preşedintele american Joe Biden.

Putin a suspendat participarea Rusiei la acest pact în 2023, dar Moscova a declarat că va continua să respecte limitele privind focoasele nucleare. Luna aceasta, preşedintele rus şi-a exprimat intenţia de a menţine limitările tratatului, într-o tentativă de a-i capta atenţia preşedintelui american cu o temă în planul relaţiilor bilaterale, întrucât simularea de către Kremlin a disponibilităţii pentru discuţiile cu privire la războiul în Ucraina începuse să-l irite pe Donald Trump, conform experţilor.

Arsenalele nucleare ale Rusiei și SUA

Rusia şi SUA deţin, de departe, cele mai mari arsenale nucleare din lume. New START limitează numărul de ogive nucleare strategice la 1.550, iar numărul de vectori de transport la ţintă - rachete, submarine şi bombardiere - la 700 pentru fiecare parte.

Franţa şi Marea Britanie, care nu au fost niciodată părţi la New START sau la precedentele tratate ruso-americano de dezarmare strategică, au arsenale nucleare mult mai mici, între 250 şi 300 de ogive fiecare.

